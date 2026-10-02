Hàng trăm trường học ở Pháp tiếp tục đóng cửa vì học sinh biểu tình

Các cuộc biểu tình của học sinh tại Pháp, ban đầu tập trung ở khu vực Paris, đã lan rộng ra nhiều địa phương và xảy ra các vụ đụng độ, phá hoại. Hàng chục người bị thương và khoảng 2.000 người đã bị bắt kể từ khi phong trào bắt đầu.

Ngày 2/10, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gerald Darmanin cho biết khoảng 2/3 trong số những người bị bắt đã bị tạm giữ.

Ông Darmanin cho rằng một nhóm nhỏ trong các cuộc biểu tình có hành vi bạo lực và chưa chắc những người này đều là học sinh trung học.

Các cuộc biểu tình lan rộng tại Bordeaux, Pháp. Nguồn: MXH

Theo Bộ trưởng Tư pháp Pháp, tình hình đã vượt ra ngoài phạm vi một phong trào phản đối các vấn đề trong giáo dục khi xuất hiện các vụ tấn công xe buýt và đốt phá trường học.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray cho biết hơn 400 trường học và cơ sở giáo dục khác dự kiến vẫn đóng cửa vào ngày 2/10.

Tại một số thành phố, các vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong ngày 1/10.

Giới chức cho biết học sinh đã đốt lửa tại ít nhất hai trường trung học. Tại Marseille, một giáo viên vô tình bị tạt xăng. Ở Strasbourg, ít nhất một ô tô bị đốt, trong khi cảnh sát chống bạo động đụng độ với thanh niên tại Toulouse.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ tháng trước tại khu vực Paris, với những yêu cầu tập trung vào tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất trường học xuống cấp. Sau đó, phong trào lan sang nhiều địa phương và xuất hiện các hành vi bạo lực.

Phong trào cũng bắt đầu xuất hiện tại nước láng giềng Bỉ. Một số học sinh trung học tại thành phố Liège bắt đầu biểu tình từ ngày 1/10. Truyền thông địa phương đưa tin chính quyền thành phố thông báo tất cả trường học tại Liège sẽ đóng cửa vào ngày 2/10.