Ngân hàng rao bán nợ của doanh nghiệp từng mang tên Nghệ sĩ Quyền Linh

Khoản nợ của doanh nghiệp mang tên cũ Nghệ sĩ Quyền Linh

Khoản nợ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký ngày 5/12/2024 cùng các phụ lục và văn bản liên quan giữa doanh nghiệp và ngân hàng.

Theo thông báo, tính đến hết ngày 29/9, giá trị ghi sổ của khoản nợ là gần 126 tỷ đồng, gồm hơn 118 tỷ đồng nợ gốc và hơn 7 tỷ đồng nợ lãi. Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 30/9 cho đến khi khoản nợ được thanh toán đầy đủ.

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity có tên cũ là Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh, được thành lập vào tháng 8/2018 và thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 vào tháng 8/2025. Doanh nghiệp hiện có trụ sở tại phường Bình Trưng, TPHCM, do bà Nguyễn Thị Vân Anh làm người đại diện theo pháp luật, kiêm tổng giám đốc.

Ngân hàng Agribank rao bán nhiều khoản nợ trăm tỷ của doanh nghiệp.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là quyền sử dụng đất thuộc các thửa 39, 40, 129, 130, 131, 135, 136 và 137, tờ bản đồ số 20, tại phường Rạch Dừa, TPHCM, trước đây thuộc phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo giấy chứng nhận được ngân hàng nêu, khu đất ban đầu có tổng diện tích hơn 13.000 m2.

Agribank cho biết khoản nợ được bán theo nguyên trạng thực tế và pháp lý tại thời điểm đấu giá, theo phương thức “có sao bán vậy”. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ, cũng như chi phí liên quan đến tài sản bảo đảm.

Nhiều khoản nợ hàng trăm tỷ đồng

Một khoản nợ đáng chú ý khác là của Công ty TNHH Gia Long Thuận tại Agribank Chi nhánh TPHCM, với tổng dư nợ tạm tính đến ngày 25/10/2024 hơn 115 tỷ đồng, trong đó nợ gốc gần 100 tỷ đồng.

Tình trạng rao bán nợ cũng diễn ra tại các ngân hàng thương mại khác. VietinBank Chi nhánh Đông Anh đang thông báo đấu giá lần thứ 5 khoản nợ của Công ty cổ phần Đại Kim (Hà Nội). Tính đến ngày 11/8, tổng dư nợ của doanh nghiệp này đã vượt hơn 620 tỷ đồng, gồm hơn 440 tỷ đồng nợ gốc và hơn 180 tỷ đồng tiền lãi. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng lô đất rộng 7.200 m2 cùng tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị mới Cầu Giấy.

Ngoài bất động sản, các ngân hàng còn xử lý những tài sản bảo đảm là máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Tại Đồng Tháp, một hệ thống thiết bị chăn nuôi gia cầm dùng để nuôi gà đẻ trứng, do hãng Kutlusan (Thổ Nhĩ Kỳ) sản xuất, được đưa ra đấu giá với giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Việc liên tục đưa các khoản nợ và tài sản bảo đảm ra đấu giá cho thấy các ngân hàng đang triển khai nhiều biện pháp xử lý nợ, thu hồi vốn. Tuy nhiên, quá trình đấu giá có thể kéo dài, đặc biệt với những khoản nợ có giá trị lớn, tài sản bảo đảm phức tạp về pháp lý hoặc đã qua nhiều lần đấu giá nhưng chưa tìm được người mua.