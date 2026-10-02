Dùng 40 tài khoản ngân hàng nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc

Ngày 2/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các đối tượng bị cáo buộc đã hỗ trợ, tiếp tay cho đường dây đánh bạc trên không gian mạng, với tổng số tiền nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/9, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân và phát hiện Tân cùng Nguyễn Đình Trường (đều SN 2005, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) đang điều hành nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra theo thẩm quyền.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 6 - 9/2026, thông qua một người chưa rõ nhân thân, lai lịch giới thiệu, Tân và Trường kết nối với một đường dây đánh bạc để thực hiện việc nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Tân và Trường thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương (đều trú tại xã Phú Lạc) và Nguyễn Văn Chiến (SN 2006, trú tại xã Phú Thịnh) mở khoảng 40 tài khoản ngân hàng nhằm nhận, chuyển tiền cho các đối tượng tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Theo cơ quan điều tra, Tân và Trường được “nhà cái” trả từ 25-30 triệu đồng/tháng. Các đối tượng còn lại được trả từ 15-20 triệu đồng/tháng.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng mở tài khoản tại nhiều ngân hàng rồi cung cấp thông tin cho Tân. Sau đó, các tài khoản được kết nối với ứng dụng trên điện thoại nhằm phục vụ việc tự động nhận, chuyển tiền.

Cảnh sát lấy lời khai của Nguyễn Văn Tân (áo đỏ, trắng) và Nguyễn Đình Trường. Ảnh: CACC

Tân được “nhà cái” cung cấp 10 điện thoại thông minh để duy trì hoạt động thường xuyên. Các thiết bị này được sử dụng để thực hiện việc nhận, chuyển tiền theo yêu cầu. Khi phát sinh giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng hoặc gặp sự cố, các đối tượng thực hiện xác thực bằng khuôn mặt (sinh trắc học) hoặc xử lý giao dịch.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 9/2026, các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận, chuyển tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.