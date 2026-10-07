Lũ cát đỏ liên tục tràn đường vào Mũi Né

Sáng 7-10, UBND phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã gửi văn bản kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng lũ cát đỏ liên tục tràn xuống đường cửa ngõ đi vào khu du lịch Mũi Né.

VIDEO: Lũ cát đỏ tràn xuống đường đi vào khu du lịch Mũi Né, đêm 6-10

Theo UBND phường Phú Thủy, chỉ trong thời gian ngắn, khu vực đường Nguyễn Thông (phường Phú Thủy), tuyến đường trọng điểm đi vào khu du lịch Mũi Né, liên tiếp xảy ra các đợt lũ cát đỏ sau mưa lớn, gây ảnh hưởng đến giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Lũ cát đỏ tràn xuống đường Nguyễn Thông, đêm 6-10

Mới nhất, đêm 6-10, mưa lớn khiến nước từ khu vực đồi cao cuốn theo cát đỏ tràn xuống đường Nguyễn Thông. Dòng nước chảy mạnh, mang theo cát phủ mặt đường, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Có trường hợp người đi xe máy bị dòng nước cuốn ngã.

Trước đó, rạng sáng 29-9, sau mưa lớn, lũ cát đỏ từ khu vực đồi cao đã tràn xuống trước số 300, đường Nguyễn Thông rồi chảy ra biển. Cát đỏ cũng gây sạt lở một phần đường. Lực lượng chức năng phải phong tỏa, phân luồng giao thông và huy động phương tiện thu dọn cát. Còn ngày 23-9, lũ cát đỏ tràn qua đường Nguyễn Thông, khiến nhiều người đi xe máy trượt ngã.

Lực lượng chức năng dọn dẹp đường sau trận lũ cát đỏ

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của tình trạng trên là do mưa lớn, lượng nước kèm theo cát đỏ từ trên đường Võ Nguyên Giáp (ĐT 706B) ào ạt đổ xuống tuyến đường Nguyễn Thông phía dưới.

Đại diện UBND phường Phú Thủy đề xuất, để giải quyết căn cơ tình trạng trên cần tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống thoát nước khu vực. Cụ thể, tuyến cống số 1 trên đường Võ Nguyên Giáp được đầu tư trước đây nhưng hiện đã bị cát bồi lấp, gây tắc cống, khả năng thoát nước không đáp ứng khi xảy ra mưa lớn.

Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Văn Nghị cho biết, do nguồn lực của phường hạn chế, nên phường đề xuất tỉnh bố trí nguồn vốn để đầu tư, mở rộng hoặc xây dựng thêm tuyến thoát nước phù hợp, nhằm hạn chế tình trạng cứ mưa lớn là lũ cát đỏ lại tràn xuống đường.