An Giang đẩy nhanh đào tạo nhân lực phục vụ APEC 2027

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ năm APEC 2027 trong tháng 11/2026.

Đây là chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ 8 của Tiểu ban Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ các hoạt động APEC 2027, diễn ra mới đây.

Theo kế hoạch, tỉnh An Giang giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Du lịch và Công an tỉnh triển khai 17 lớp đào tạo, bồi dưỡng, dự kiến có khoảng 1.600-2.300 học viên. Nội dung tập trung vào APEC và hội nhập quốc tế; lễ tân, nghi thức ngoại giao; quản lý môi trường, văn minh đô thị; an ninh, y tế và ứng phó khẩn cấp.

Đến nay, các sở, ngành đã xây dựng kế hoạch, thông báo chiêu sinh, lập danh sách học viên và dự toán kinh phí theo nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh cũng đã phân bổ kinh phí thực hiện.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ chương trình đào tạo với các bên phối hợp trước khi tổ chức; hoàn thành danh sách học viên trong tháng 10 để bảo đảm điều kiện triển khai các lớp từ đầu tháng 11. Riêng Công an tỉnh phải hoàn thành chương trình đào tạo trước ngày 15/10 do đặc thù nghiệp vụ.

Đối với thủ tục lựa chọn nhà thầu, các chủ đầu tư cần căn cứ quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài chính để chủ động thực hiện, không làm ảnh hưởng tiến độ. Sở Tài chính được giao rà soát các trường hợp sinh viên tình nguyện không được hưởng sinh hoạt phí, công tác phí, tổng hợp dự toán và tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ.

Các đơn vị cũng cần lựa chọn địa điểm đào tạo phù hợp, tiết kiệm chi phí đi lại nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Đồng thời, Tiểu ban tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quốc gia APEC 2027 rà soát nhu cầu đào tạo, xác định rõ các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương, tránh trùng lặp và đáp ứng yêu cầu phục vụ các hoạt động APEC 2027.