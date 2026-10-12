Đảng ủy HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy HĐND tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, các chi bộ trực thuộc và cơ quan HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đảng ủy đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng “nhanh chóng, cụ thể, sát sao, quyết liệt, toàn diện”; thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá được tập trung chỉ đạo theo tinh thần “6 rõ”: rõ đơn vị chủ trì, rõ thẩm quyền, rõ việc, rõ tiến độ, thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm. Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ đổi mới công tác lãnh đạo, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa hoạt động của tổ chức đảng và công tác điều hành của cơ quan, đơn vị.

Ngay sau khi chuyển đổi mô hình, thành lập Đảng ủy cơ sở HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, đưa hoạt động của Đảng bộ đi vào nền nếp, bảo đảm liên tục, không để gián đoạn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện nghiêm quy chế làm việc, duy trì các hội nghị, cuộc họp theo chương trình. Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy tổ chức 09 hội nghị Ban Chấp hành, 10 hội nghị Ban Thường vụ để xem xét, quyết định các công việc theo thẩm quyền.

Đảng ủy lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức 08 kỳ họp, gồm 03 kỳ họp của nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 05 kỳ họp của nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các kỳ họp xem xét, thông qua 109 nghị quyết, trong đó có 43 nghị quyết quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, nhân sự, đầu tư công, tài chính - ngân sách, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức hoạt động của HĐND, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo kết quả việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2026, Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh tổ chức 13 cuộc giám sát, 8 cuộc khảo sát, bao quát các lĩnh vực trọng tâm theo chương trình công tác năm.

Qua giám sát, đã có 247 kiến nghị gửi đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Đảng ủy lãnh đạo công tác tham mưu, giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Trong đó, tập trung tham mưu, chuẩn bị điều kiện phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia đầy đủ, trách nhiệm, hiệu quả các hoạt động tại 2 kỳ họp Quốc hội khóa XVI: Kỳ họp thứ Nhất và kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện. Toàn Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2026, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thiện tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; xác định rõ đầu mối, quy trình tham mưu, chế độ thông tin, báo cáo và mối quan hệ công tác với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thông suốt, không để gián đoạn công việc. Việc thực hiện nhiệm vụ cần đáp ứng yêu cầu “6 rõ”, gắn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân với tiến độ và kết quả.

Đảng ủy cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và chủ động tổ chức các kỳ họp chuyên đề khi phát sinh yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh từ sớm trong chuẩn bị nội dung trình HĐND, nhất là những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Giang cũng đề nghị nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; tập trung theo dõi kết quả thực hiện sau giám sát và sau chất vấn; hoàn thành toàn diện chương trình giám sát năm 2026; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU và Đề án số 06-ĐA/TU, tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm đầu nhiệm kỳ.