Phát động 'Giải chạy vì cộng đồng UpRace 2026'

* Tại xã Hoàn Lão, tham gia lễ phát động “Giải chạy vì cộng đồng UpRace 2026” có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cán bộ, giáo viên và 1.600 học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

Tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Thùy Trang

Với thông điệp "Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”, UpRace 2026 là giải chạy cộng đồng miễn phí, được tổ chức trên nền tảng ứng dụng UpRace. Người tham gia có thể linh hoạt lựa chọn thời gian, địa điểm và cự ly chạy phù hợp với điều kiện cá nhân. Kết quả vận động được ghi nhận thông qua ứng dụng hoặc các thiết bị thể thao có kết nối.

Đây không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia và trách nhiệm đến những người có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

UpRace là sự kiện chạy bộ cộng đồng miễn phí trên nền tàng web và ứng dụng di động dành cho tất cả mọi người - Ảnh: Thùy Trang

"Giải chạy vì cộng đồng UpRace 2026" không chỉ là bước chân trên đường đua, mà là một “Hành trình tử tế”. Nơi mỗi bước chạy sẽ được quy đổi thành những giá trị vật chất và tinh thần thiết thực, trực tiếp hỗ trợ cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu, vận động viên tham gia chạy hưởng ứng - Ảnh: Thùy Trang

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi của Trường THPT Lê Quý Đôn nhằm góp phần chia sẻ, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Mỗi km hoàn thành sẽ được quy đổi thành giá trị vật chất hỗ trợ cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và trẻ mồ côi - Ảnh: Thùy Trang

Ngay sau lễ phát động các đại biểu và vận động viên đã tham gia chạy hưởng ứng cự ly 3km góp phần lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe gắn với trách nhiệm xã hội và khơi dậy tinh thần sẻ chia và chung tay vì cộng đồng.

Thùy Trang

* Tại Trường THPT Cam Lộ, tham gia giải có hơn 1.000 vận động viên gồm học sinh Trường THPT Cam Lộ và cán bộ, lực lượng vũ trang, người dân trên địa bàn xã Cam Lộ.

Sau lễ phát động, các vận động viên đã chạy qua một số tuyến đường chính trên địa bàn xã với khí thế sôi nổi, quyết tâm. Theo Ban Tổ chức, "Giải chạy vì cộng đồng UpRace 2026" là một cách làm gần gũi, góp quỹ từ thiện bằng chính bước chân của mỗi người tham gia. Mỗi km hợp lệ được quy đổi thành 1.000 đồng do các nhà tài trợ đóng góp cho cộng đồng.

Đông đảo học sinh, vận động viên trên địa bàn xã Cam Lộ tham gia "Giải chạy vì cộng đồng UpRace 2026" - Ảnh: Đ.V

Càng có nhiều người tham gia sẽ càng tạo nên nguồn lực lớn, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống. Nguồn lực từ giải chạy này được sử dụng để hỗ trợ vốn, tạo việc làm, sinh kế, thiết bị, tiếp cận chuyển đổi số trong công việc, học tập và cuộc sống cho người khuyết tật, nạn nhân da cam, trẻ mồ côi và những người yếu thế khác.

Lực lượng vũ trang hăng hái tham gia giải - Ảnh: Đ.V

Giải chạy diễn ra từ 0 giờ ngày 10/10 đến 23 giờ 59 phút ngày 1/11/2026. Tham gia hoàn toàn miễn phí, mỗi người có thể lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp, thực hiện chạy bộ hoặc đi bộ nhanh và ghi nhận hoạt động theo điều lệ.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các câu lạc bộ vận động cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên, hội viên tích cực tham gia, để tạo thêm nguồn lực chăm lo cho người yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Trao học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Đ.V

Dịp này, Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao tặng 20 suất học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Cam Lộ.