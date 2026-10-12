Lâm Đồng chỉ đạo xử lý điểm sụt lún, bảo đảm an toàn đường Hồ Chí Minh

Sụt lún tái diễn tại Km1936+080 đường Hồ Chí Minh qua xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng

Sụt lún tái diễn sau 2 năm

Tháng 9/2026, khu vực Km1936+080, phía trái tuyến đường Hồ Chí Minh theo hướng Lâm Đồng - Đồng Nai xuất hiện các vết nứt, sụt lún. Vết nứt kéo dài từ hành lang an toàn đường bộ, băng qua sân bê tông và nền nhà, sau đó hướng xuống sườn dốc.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Tín Nguyễn Văn Sáng, vào giữa tháng 9/2026, các vết nứt tại khu vực dài khoảng 40 - 60 m, rộng 20 - 50 cm. Độ chênh cao giữa các phần đất từ 0,3 m đến hơn 0,7 m. Sân bê tông và nền công trình bị nứt vỡ, khối đất có xu hướng dịch chuyển về phía thung lũng.

Qua kiểm tra, Sở Xây dựng Lâm Đồng xác định khu vực sụt trượt kéo dài khoảng 65 m dọc tuyến đường, trên diện tích khoảng 0,6 ha. Trên khu đất hiện có một hộ dân sinh sống và kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Máy móc giảm tải khu vực xảy ra sụt lún tại Km1936+080 đường Hồ Chí Minh qua xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chuyên môn chưa ghi nhận dấu hiệu vết nứt tiếp tục mở rộng. Phần lớn khu vực sụt trượt nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ và chưa phát hiện dấu hiệu ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu đường Hồ Chí Minh. Dù vậy, nguy cơ mất ổn định của khu vực vẫn còn.

Theo Sở Xây dựng, nguyên nhân sơ bộ liên quan đến khối đất san lấp từ khoảng năm 2015. Việc san lấp làm tăng tải trọng lên taluy âm. Mưa kéo dài khiến đất bão hòa nước, làm giảm khả năng chịu tải của nền đất.

Sự cố tại Km1936+080 không phải mới xuất hiện. Tháng 9/2024, khu vực này từng xảy ra sụt trượt trên nền địa hình dốc, phía dưới là taluy âm sâu khoảng 40 m.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, tháng 9/2024, vết nứt dài nhất khoảng 75 m, rộng từ 5 - 60 cm. Mức sụt lún sâu nhất khoảng 60 cm so với địa hình hiện trạng. Sự cố làm hư hỏng nhà ở và một số công trình trên đất, đồng thời đặt ra nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Khu vực ven đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng từng xảy ra sụt lún vào tháng 9/2024

Sau sự cố, địa phương được yêu cầu rà soát hồ sơ đất đai, xây dựng và xử lý tình trạng san lấp không đúng quy định. Các cơ quan liên quan cũng đề nghị đào bỏ đất san lấp để giảm tải cho mái dốc, đồng thời theo dõi diễn biến vết nứt. Tuy nhiên, trong báo cáo tháng 9/2026, Sở Xây dựng nhận định việc xử lý trước đó chưa triệt để.

Bổ sung giải pháp kỹ thuật phù hợp

Trước diễn biến sụt trượt trong tháng 9/2026, Sở Xây dựng yêu cầu UBND xã Quảng Tín phối hợp với Công ty BOT và BT Đức Long Đắk Nông cùng chủ sử dụng đất triển khai các biện pháp xử lý. Trong đó có việc di dời người, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, đào giảm tải và khôi phục địa hình trước khi san lấp.

UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo địa phương và đơn vị liên quan xử lý điểm sụt trượt, duy trì kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường.

Đến ngày 30/9/2026, Công ty BOT và BT Đức Long Đắk Nông phối hợp với UBND xã Quảng Tín hoàn thành việc đào giảm tải tại Km1936+080. Khối đất san lấp được đào hạ thấp, tạo thành các bậc nhằm giảm tải trọng tác động lên taluy âm. Một số tài sản trên khu đất, trong đó có bàn ghế đá cũng được di chuyển.

Khu vực sụt lún tại Km1936+080 đường Hồ Chí Minh qua xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng đã được đào giảm tải

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Tín Nguyễn Văn Sáng, khu vực tiếp tục được theo dõi sau khi hoàn thành đào giảm tải. Các đơn vị liên quan không được san lấp trở lại, tập kết vật liệu hoặc thực hiện hoạt động làm gia tăng tải trọng tại vị trí này.

Tuy nhiên, UBND xã Quảng Tín đánh giá tình trạng nứt gãy, sụt lún tại khu vực có diễn biến nguy hiểm, phức tạp, vượt quá năng lực kỹ thuật và thẩm quyền xử lý của xã. Địa phương cũng cảnh báo tình trạng sạt trượt tái diễn có nguy cơ ảnh hưởng đến nền đường Hồ Chí Minh qua địa bàn.

Sau khi triển khai các giải pháp cấp bách, UBND xã Quảng Tín đề nghị cơ quan chuyên môn khảo sát địa chất, đánh giá mức độ ổn định của cung trượt. Việc khảo sát nhằm xác định nguyên nhân và nguy cơ phát sinh sự cố tiếp theo. Địa phương cũng đề nghị các sở, ngành xem xét phương án di dời và chính sách hỗ trợ khẩn cấp đối với hộ gia đình có nhà ở, công trình bị ảnh hưởng.

Xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng đề xuất có giải pháp hỗ trợ di dời với các hộ dân ở khu vực sụt lún ven đường Hồ Chí Minh

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, đào giảm tải là biện pháp trực tiếp nhằm giảm tải trọng của khối đất san lấp lên mái dốc. Tuy nhiên, hoàn thành hạng mục này chưa đồng nghĩa khu vực đã ổn định về địa chất.

Sở Xây dựng nhận định, tình trạng sụt trượt do địa chất phức tạp, mưa kéo dài và hoạt động đào đắp quy mô lớn làm tăng tải trọng lên taluy âm, giảm khả năng chịu tải của nền đất. Khu vực từng xảy ra sụt lún nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái diễn. Vì vậy, cần đánh giá kỹ hiện trạng trước khi đề xuất giải pháp xử lý cụ thể.

Việc khảo sát địa chất và đánh giá cung trượt sẽ giúp làm rõ mức độ ổn định sau khi đào giảm tải. Trên cơ sở kết quả chuyên môn, cơ quan chức năng mới có thể xác định nhu cầu bổ sung giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế.

Giải pháp cấp bách đã được xử lý tại khu vực tái sụt lún ven đường Hồ Chí Minh qua xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng

Trong thời gian này, việc theo dõi vết nứt và ngăn chặn các hoạt động làm tăng tải trọng tại khu vực cần được duy trì. Công tác bảo đảm an toàn cho hộ dân có nhà ở, công trình bị ảnh hưởng cũng cần được xem xét cùng quá trình xử lý.

Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến sụt lún tại xã Quảng Tín và các tuyến đường bộ thuộc phạm vi quản lý. Cơ quan này cũng sẽ đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.