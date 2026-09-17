'Lời nói đọi máu'

Bị cáo Phạm Văn Bình

Khi đến đoạn đường Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) thì cả nhóm gặp Hoàng Văn Cán (1988, trú TP Hải Phòng) đến nói chuyện với lời lẽ thô tục. Sẵn mâu thuẫn từ trước nên Toản lấy rựa chém Cán, Bình cũng cầm rựa chém Cán bị thương ở tay trái. Sau đó, Hoàng Văn Cán được đưa đi cấp cứu, điều trị với tỷ lệ tổn thương cơ thể 34%. Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình 10 năm tù về tội: “Giết người”. Trong vụ án này, Vũ Văn Toản cũng đã bị tòa án xét xử về tội “Giết người”; riêng Ninh và một số đối tượng khác chưa thể triệu tập làm rõ nên cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.