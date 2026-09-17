Móc nối cán bộ làm giả hồ sơ, 'giải cứu' người nghiện khỏi cai nghiện bắt buộc

Ba bị cáo Võ Công Trứ, Đặng Trường Thoại và Huỳnh Hồng Cúc tại phiên toà

Chiều 17/9, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Kim Hòa (SN 1975) 6 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Do Hòa có 2 bản án trước đó chưa chấp hành xong, HĐXX tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành tổng cộng 15 năm 6 tháng tù.

Cùng về tội “Môi giới hối lộ”, Huỳnh Hồng Cúc (SN 1980) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù.

Đối với tội “Giả mạo trong công tác”, Đặng Trường Thoại (SN 1990), nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (cũ), bị tuyên phạt 15 năm tù; Võ Công Trứ (SN 1992), nguyên thành viên lực lượng an ninh cơ sở xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, bị phạt 5 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo Ngô Thị Tố Như (SN 1980) nhận 3 năm tù; Phạm Hoàng Anh (SN 1995) 3 năm 6 tháng tù; Lê Thị Thu Thủy (SN 1972) 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Đưa hối lộ”.

Móc nối làm giả giấy xác nhận cư trú

Theo cáo trạng, trong quá trình kiểm tra hồ sơ hủy bỏ biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, Công an TPHCM phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu cấu kết với bên ngoài để can thiệp, làm sai lệch hồ sơ, qua đó giúp người nghiện không phải chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Một trong những trường hợp được xác định là Dương Quốc Đạt. Đạt bị lập hồ sơ đưa vào Cơ sở cai nghiện Nhị Xuân. Thông qua người quen, Đạt biết Hòa có thể “lo” cho mình được về nhà.

Vợ Đạt là Ngô Thị Tố Như sau đó nhiều lần chuyển tiền cho Hòa, tổng cộng 123,994 triệu đồng. Nhận tiền, Hòa móc nối với Đặng Trường Thoại để làm giấy xác nhận cư trú khống cho Đạt.

Theo cáo trạng, Thoại đã giả chữ ký của Trưởng Công an xã Long Thạnh, đóng dấu xác nhận cư trú dù Đạt không thực tế sinh sống tại địa phương.

Hòa đồng thời nhờ Huỳnh Hồng Cúc “chạy hồ sơ” với số tiền 90 triệu đồng.

Trường hợp khác là Trần Minh Mẫn. Gia đình Mẫn đưa cho Hòa tổng cộng 150 triệu đồng để tìm cách giúp Mẫn không phải chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Sau khi nhận tiền, Hòa tiếp tục nhờ Thoại làm giấy xác nhận cư trú khống, sau đó đưa hồ sơ và tiền cho người khác để tiếp tục xử lý.

Xác nhận cư trú khống cho hàng chục người nghiện

Không dừng lại ở hai trường hợp trên, trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2024, Hòa còn móc nối để làm giấy xác nhận cư trú khống cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định có 36 hồ sơ của những người không thực tế cư trú tại xã Long Thạnh nhưng vẫn được xác nhận cư trú khống. Trong số này, cơ quan chức năng đã giám định chữ ký, chữ viết đối với 29 trường hợp.

Theo cáo trạng, Hòa phải chịu trách nhiệm về tổng số tiền môi giới hối lộ 555,994 triệu đồng, trong đó hưởng lợi 191,994 triệu đồng.

Đối với Đặng Trường Thoại, bị cáo này nhận tổng cộng 340 triệu đồng từ Hòa, chủ yếu liên quan đến việc xác nhận cư trú khống. Thoại đã giả chữ ký để xác nhận khống cho 25 người nghiện và nhờ Võ Công Trứ ký giả thêm 4 trường hợp.

Cáo trạng xác định Thoại hưởng lợi 274 triệu đồng.

Huỳnh Hồng Cúc bị xác định đã môi giới hối lộ với tổng số tiền 138 triệu đồng, hưởng lợi 94 triệu đồng. Cúc nhận tiền để “lo” hồ sơ cho Đạt, đồng thời nhờ Hòa làm xác nhận cư trú khống cho 4 người nghiện.

Đánh giá hành vi của các bị cáo, cáo trạng nhận định việc móc nối, đưa và nhận tiền để làm giả giấy tờ, xác nhận cư trú khống đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm sai lệch hồ sơ, hợp thức hóa thủ tục nhằm giúp người sử dụng trái phép chất ma túy tránh bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Hành vi này cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, an ninh, trật tự tại địa phương.

Đối với một số người liên quan gồm Nguyễn Văn Hậu, Phan Nhật Thiện, Đinh Văn Thân, Lê Thị Trường An, Trương Thị Ly Na và một số người chưa xác định được lai lịch, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý hình sự.

Các hành vi liên quan đã được tách ra để tiếp tục xác minh. Cơ quan chức năng cho biết, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.