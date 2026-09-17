Thủ đoạn thuê tài sản công nghệ qua mạng rồi 'bốc hơi' lấy tiền tiêu xài

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, do không có công ăn việc làm, từ tháng 5/2026 Nguyễn Đăng Trường Giang đã nảy sinh ý định thủ đoạn giả vờ thuê các tài sản có giá trị (máy ảnh, xe máy điện, phòng ở) qua mạng xã hội rồi lập tức mang đi thế chấp hoặc lấy đồ bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Đăng Trường Giang tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Cụ thể, ngày 24/6, Giang thuê 1 máy ảnh Canon R50 của anh N.Q.D. (trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng), sau đó mang thế chấp và bán lại cho người khác. Cũng thủ đoạn trên, ngày 12/8, Giang liên hệ chị L.T.N.L. (trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) thuê 1 máy ảnh Canon R50 tại khu vực đường Lạch Tray. Nhận máy xong, Giang đem thế chấp tại đường Đình Đông, sau đó nhờ người chuộc ra rồi bán cho người khác qua mạng.

Trước đó, ngày 11/8, Giang thuê 1 xe máy điện Vinfast mang BKS 15AC-162.XX của chị T.L.T.M. (trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) rồi mang tới khu vực chân cầu An Dương thế chấp. Với thủ đoạn tương tự, ngày 14/8, Giang thuê căn hộ tại Tòa nhà Doji (phường Đông Hải) lợi dụng chủ nhà không có mặt, Giang lén tháo 1 Tivi Samsung 55 inch và 1 máy chơi game Nintendo Switch mang đi thế chấp cho các đối tượng quen trên mạng.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.