Lâm Đồng khởi tố 3 bị can trong đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng

Cơ quan điều tra khởi tố các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Anh Khoa (SN 2006) trú tại xã D'Ran (Lâm Đồng) về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh (SN 1991) trú tại phường Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) và Ninh Văn Tú (SN 1994) trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm đến tháng 12/2025, Linh và Tú liên hệ với một số người để mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, với giá từ 5 - 9 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Sau đó, 2 người bán thông tin các tài khoản này cho những người ở Campuchia sử dụng để thanh toán, chuyển tiếp tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá cược. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định hơn 2.000 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Linh còn hướng dẫn Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng rồi bán thông tin tài khoản. Sau đó, Khoa trực tiếp làm việc cho một nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội.

Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, cơ quan điều tra xác định 10 bị hại tại Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội... bị lừa chuyển tiền qua các tài khoản của Khoa, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Linh cũng được xác định đã hướng dẫn chủ tài khoản thực hiện một số thủ đoạn nhằm đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc hình ảnh khuôn mặt cho người khác.

Khi phát hiện hoặc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và điều tra.