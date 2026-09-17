Đang ngồi uống nước thì bị chém trọng thương

Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Phước Tuấn (sinh năm 2009, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) và Huỳnh Văn Thái (sinh năm 2007, cư trú xã Bình Hoà, tỉnh An Giang) về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Quá trình điều tra xác định, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước giữa Dương Văn Khánh (sinh năm 2010, cư trú phường Long Xuyên) với Trần Gia Bảo (sinh năm 2009, cư trú phường Bình Đức); khoảng 7h30 ngày 8/4/2026, Khánh phát hiện Bảo đang uống nước tại khu vực khóm Đông Phú, phường Long Xuyên, nên nói với Tuấn ra đâm Bảo.

Lê Phước Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Lúc này, Tuấn đang đi cùng Thái nên rủ Thái cùng đi chém Bảo thì Thái đồng ý. Khi đi, Khánh đưa cho Tuấn 01 cây dao tự chế, đến nơi Tuấn cùng Thái lao đến dùng nón bảo hiểm đánh vào vùng đầu của Bảo. Bảo bỏ chạy thì bị Tuấn đuổi theo dùng dao chém nhiều nhát vào người gây thương tích rồi Tuấn cùng Thái lên xe rời khỏi hiện trường.

Còn Bảo được người dân đứa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu, điều trị. Theo kết luận giám định, tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ do thương tích Tuấn gây ra đối với Bảo là 6%.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tuấn và Thái. Còn Khánh chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cho gia đình bảo lãnh để tiếp tụ xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.