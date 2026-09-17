Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa bánh trung thu

Tại các địa bàn thuộc biên giới, vùng giáp ranh như phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và các xã Hải Ninh, Vĩnh Thực, Hải Sơn…, các hoạt động mua bán, lưu thông hàng hoá diễn ra sôi động và luôn tiềm ẩn nguy cơ hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ được đưa vào thị trường nội địa. Đặc biệt, vào dịp Trung thu, khi sức mua đối với bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát và đồ chơi trẻ em tăng mạnh, nguy cơ vi phạm càng gia tăng.

Để chủ động kiểm soát thị trường, Đội QLTT số 4 đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, thường xuyên nắm tình hình hoạt động kinh doanh… Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trước khi đến tay người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng kiểm tra bánh trung thu dịp cao điểm

Ngày 14.9, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT kiểm tra hộ kinh doanh Đào Thị Phượng, tài khoản Facebook “Đào Phượng”, tại tổ 1B, khu 7, phường Bãi Cháy.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh do bà Đào Thị Phượng làm chủ đang kinh doanh các mặt hàng do Trung Quốc sản xuất gồm 20 hộp bánh bông lan loại 280g/hộp; 30 chiếc bánh nướng loại 500g/chiếc; 120 chiếc bánh nướng loại 100g/chiếc và 34 gói bánh Mochi loại 180g/gói. Tổng giá trị hàng hóa là 14,4 triệu đồng.

Qua kiểm tra, xác minh, số hàng hóa trên được xác định là hàng hóa nhập lậu. Đội QLTT số 1 đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh số tiền 10 triệu đồng theo quy định.

Ngày 16.9, Đội QLTT số 4 đã kiểm tra, xử lý 3 cơ sở kinh doanh ở phường Móng Cái 1, phường Móng Cái 2 và xã Hải Ninh về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xác định tang vật vi phạm gồm 875 chiếc bánh trung thu, loại 35gram/chiếc, xuất xứ Trung Quốc và 60 gói bánh đậu xanh. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm 8,5 triệu đồng. Đội QLTT số 4 đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Không chỉ ở khu vực biên giới, hoạt động kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu đang được các Đội QLTT trên địa bàn thành phố Quảng Ninh triển khai đồng bộ tại các khu vực và trên môi trường mạng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp kinh doanh thực phẩm nhập lậu, góp phần ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm điều kiện lưu thông trên thị trường.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương về kiểm soát thị trường Trung thu, Chi cục QLTT thành phố đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2026.

Theo đó, lực lượng QLTT tiếp tục triển khai các nội dung về tăng cường tuyên truyền pháp luật và kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2026. Đồng thời, Chi cục cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố và đề nghị của UBND các phường, xã, đặc khu.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh uy tín; kiểm tra kỹ nhãn hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng và thông tin liên quan trước khi mua.

Đối với bánh trung thu và thực phẩm được rao bán trên mạng xã hội, người tiêu dùng cần thận trọng với những sản phẩm có giá rẻ bất thường, không có thông tin rõ ràng về cơ sở sản xuất, nguồn gốc và chất lượng.