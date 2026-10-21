Liệu pháp 'chó trị liệu' đắt khách

Mô hình “chó trị liệu” do tổ chức Animals Asia điều hành tại Hong Kong (Trung Quốc) hiện đã kín lịch đến tận tháng 2/2027, khi nhu cầu từ các trường học, bệnh viện và viện dưỡng lão tăng cao.

Mô hình 'chó trị liệu' ngày càng phổ biến trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Hai chương trình Dr Dog và Professor Paws hiện chỉ có một nhân viên điều hành, với sự hỗ trợ của 65 tình nguyện viên cùng những chú chó của họ, theo South China Morning Post.

Các tình nguyện viên sẽ tự chi trả phần lớn chi phí đưa chó đến những địa điểm cần hỗ trợ.

“Không có các tình nguyện viên, chúng tôi không thể làm được điều gì. Sẽ chẳng có chương trình nào cả”, Karina O’Carroll, quản lý giáo dục phúc lợi động vật của Animals Asia, cho biết.

Những chú chó mang đến niềm vui

Chương trình Dr Dog ra đời tại Hong Kong vào năm 1991, khi nhà sáng lập Animals Asia Jill Robinson đưa chú chó Golden Retriever tên Max đến thăm mọi người.

Hiện nay, chương trình này đưa những chú chó phù hợp đến bệnh viện, viện dưỡng lão, trường học và các địa điểm khác.

Trong khi đó, Professor Paws hướng dẫn học sinh cách chăm sóc vật nuôi có trách nhiệm và tương tác an toàn với chó.

Những chú chó không được huấn luyện riêng cho chương trình. Thay vào đó, Animals Asia đánh giá tính khí và hành vi của chúng, đồng thời áp dụng các tiêu chí tuyển chọn nghiêm ngặt nhằm bảo đảm cả chó lẫn người tiếp xúc với chúng đều cảm thấy thoải mái và an toàn.

Với tình nguyện viên Jacqueline Kwan, niềm vui từ công việc này thường đến một cách từ từ.

Cô nhớ lại những đứa trẻ sợ hãi khi lần đầu gặp chó, nhưng sau đó dần chạm vào và tương tác với chúng trong lần tiếp theo.

Đến lần gặp thứ ba hoặc thứ tư, một số em đã có thể nhớ tên từng chú chó. Trong một buổi gặp mặt dịp Giáng sinh, một em nhỏ đã hỏi nhân viên rằng George - một trong những chú chó của Kwan - đang ở đâu.

“Các em luôn nghĩ về những chú chó và rất vui khi nhìn thấy chúng”, cô nói. “Điều đó khiến tôi hạnh phúc”.

Karina O’Carroll, quản lý giáo dục phúc lợi động vật tại Animals Asia. Ảnh: Kong Yat-pang/South China Morning Post.

Tình nguyện viên Connie Tsoi, người đưa chú chó poodle tên Chestnut tham gia chương trình, cũng cho biết phản ứng của trẻ em là một trong những điều khiến cô cảm thấy công việc có ý nghĩa nhất.

Cả hai tình nguyện viên đã tham gia các hoạt động của Dr Dog và Professor Paws trong nhiều năm.

Tuy nhiên, đằng sau những chuyến thăm là các khoản chi phí ít được chú ý.

Do phần lớn phương tiện giao thông công cộng tại Hong Kong hạn chế chó, các tình nguyện viên thường phải đi taxi để đưa chó đến địa điểm được chỉ định.

O’Carroll cho biết các tình nguyện viên đã chi khoảng 40.000 HK$ (hơn 5.090 USD) để vận chuyển chó của họ trong năm 2025, trong đó tổ chức hoàn trả 28.000 HK$..

Các chương trình thường xuyên nhận được đề nghị từ những doanh nghiệp muốn tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tuy nhiên, O’Carroll cho rằng sự tham gia đều đặn có ích hơn việc huy động đông người chỉ trong một lần, do hạn chế về không gian tại các cơ sở, yêu cầu đào tạo nhân lực và những yếu tố khác.

Những chú chó mang đến niềm vui cho mọi người. Ảnh: Reuters.

Mỗi chuyến thăm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa người chăm sóc chó, nhân viên tại cơ sở tiếp đón và người tham gia buổi gặp.

Các yêu cầu về quyền riêng tư và sự đồng thuận cũng hạn chế số lượng tình nguyện viên bên ngoài được phép tham gia.

“Đó là sự phối hợp giữa các tình nguyện viên, những chú chó, địa điểm tổ chức và nhân viên tại đó. Để mỗi chuyến thăm diễn ra thành công, tất cả phải thực sự làm việc cùng nhau, với phúc lợi của cả con người lẫn động vật là ưu tiên hàng đầu”, O’Carroll nói.

Bà cho biết bên cạnh niềm vui, những lợi ích sinh lý và tâm lý đã được ghi nhận khi con người dành thời gian bên thú cưng. Đó là động lực để những người tham gia duy trì chương trình và tiếp tục công việc tình nguyện.

O’Carroll hiện là nhân viên duy nhất điều hành cả hai chương trình tại Hong Kong. Bà cho biết nhu cầu ngày càng tăng có thể khiến tổ chức cần mở rộng khả năng phục vụ trong những năm tới.

Bà cũng mong muốn Professor Paws tiếp tục giúp trẻ em hiểu rằng động vật cũng có cảm xúc và cần được con người chăm sóc, dành thời gian, công sức và có trách nhiệm với chúng.

Liệu pháp giúp cải thiện tinh thần, sức khỏe

Không chỉ tại Hong Kong, nhiều nơi trên thế giới cũng đang áp dụng liệu pháp “chó trị liệu”.

Tại sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), hành khách có thể gặp gỡ những chú chó trị liệu để thư giãn trước chuyến bay, theo Reuters.

Một hành khách vuốt ve chú chó trị liệu tại sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào năm 2024. Ảnh: Reuters.

Sau khi nhận được phản hồi tích cực từ hành khách, đơn vị vận hành sân bay muốn tăng số chó tham gia chương trình từ 5 lên 10 con, Abdulkadir Demirtas, quản lý trải nghiệm khách hàng, cho biết.

“Việc đi lại có thể gây căng thẳng... Theo các nghiên cứu, sự tương tác giữa con người và động vật giúp giảm căng thẳng và lo âu”, Demirtas nói.

Tại Hy Lạp, bệnh viện Metaxa ở thành phố Piraeus đã đón Dylan, chú chó trị liệu đầu tiên được bố trí thường trực tại một bệnh viện công thuộc Hệ thống Y tế Quốc gia Hy Lạp (ESY), theo Tovima.com.

Bắt đầu công việc vào ngày 12/5, trùng với Ngày Quốc tế Điều dưỡng, Dylan là chú chó trị liệu đầu tiên được chính thức đưa vào hoạt động trong hệ thống y tế công của Hy Lạp.

Chú chó sẽ hỗ trợ các bệnh nhân ung thư tại đơn vị điều trị trong ngày, mang lại sự động viên và an ủi trong quá trình điều trị. Theo nhân viên bệnh viện, sự hiện diện của Dylan giúp bệnh nhân và gia đình cảm thấy bình tĩnh hơn, đồng thời mang lại cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm về tinh thần.