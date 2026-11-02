Trí tuệ nhân tạo: Robot hình người và robot hình chó thi leo núi

Một robot tham gia tranh tài tại cuộc thi leo núi Thái Sơn dành cho robot lần đầu tiên trên thế giới. Ảnh: rte.ie

Địa điểm Di sản Thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận này đã trở thành nơi quy tụ các công nghệ của tương lai như một phần của cuộc thi Thử thách Robot Leo núi Thế giới mới.

Theo truyền thông sở tại, ban tổ chức gọi địa hình đá hiểm trở của núi Thái Sơn là "bãi thử nghiệm khắc nghiệt tự nhiên" có thể giúp huấn luyện robot cho việc sử dụng thực tế.

Trên một chặng đường dài 3,9 km, các robot và kỹ sư từ khoảng 90 đội được giao nhiệm vụ hoàn thành chặng đường nhanh nhất có thể hoặc vận chuyển các mặt hàng dễ vỡ như trứng tươi và dưa hấu lên đỉnh núi.

Không phải tất cả các máy móc đều vượt qua được địa hình hiểm trở. Một robot hình người đeo khăn bịt mặt đã đổ sụp xuống đường lát đá. Một robot khác vấp ngã và lăn xuống, dừng lại bên cạnh một thùng rác trên đường đi.

Con robot hình chó do công ty công nghệ Bắc Kinh Lingyi, thuộc tập đoàn công nghiệp Unitree, chế tạo đã hoàn thành đường đua trong 43 phút 41 giây, giành chiến thắng ở hạng mục tốc độ dành cho robot 4 chân.

Cuộc đua, do Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước tổ chức, có giải thưởng bằng tiền mặt cho robot chiến thắng ở các hạng mục, bao gồm robot nhanh nhất và robot bốn chân mang tải tốt nhất.