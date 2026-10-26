Lần đầu iPad mini có màn hình OLED

Chiếc iPad mini với viền mỏng và màn hình OLED. Ảnh: Apple.

Ngày 26/10, Apple công bố iPad mini thế hệ mới, 2 ngày trước sự kiện dự kiến ra mắt các máy Mac. Đây là lần đầu tablet cỡ nhỏ của hãng chuyển sang màn hình OLED và khả năng chống nước. Tại Việt Nam, giá khởi điểm từ 19,5 đồng cho bản Wi-Fi và 23,7 đồng với tùy chọn 5G. Mức hiện tại tăng khoảng 3 triệu so với niêm yết của iPad mini thế hệ trước.

So với bản cũ, màn hình OLED 8,5 inch lớn hơn một chút, nhưng kích thước tổng thể giữ nguyên nhờ viền mỏng đi. Độ sáng tối đa của máy đạt 1.200 nit, gấp hơn 2 lần. Người dùng có thể chọn thêm lớp phủ nhám Nano-texture giảm chói, vốn trước đây chỉ có trên iPad Pro. Máy mỏng 5,4 mm, nhẹ hơn đời trước, có hai màu Đêm Xanh Thẳm và Ánh Sao. Chuẩn IP67 cho phép máy chịu được khi bị ngâm nước trong điều kiện nhất định.

iPad mini mới dùng chip A20 Pro tiến trình 2 nm, thay cho A17 Pro. Theo Apple, hiệu năng AI tăng tối đa 4,5 lần, đồ họa tăng tối đa 2,7 lần và CPU đa luồng nhanh hơn tối đa 60%. Riêng bản 512 GB có cặp Neural Engine 16 lõi, cho sức xử lý AI gấp đôi đời trước.

Hệ thống âm thanh Acoustic Display bố trí loa trầm theo cặp ở hai bên màn hình, loa tweeter đặt giữa mặt kính và khung nhôm. Cấu trúc khép kín này cũng góp phần giúp máy đạt chuẩn IP67. Camera trước 12 MP được chuyển sang cạnh ngang như các mẫu iPad khác, thuận tiện khi gọi video. Camera sau 12 MP quay video 4K 60 fps, có thêm đèn flash True Tone thích ứng.

Về kết nối, máy dùng chip mạng N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6, bản di động dùng modem C2 do Apple tự chế tạo. iPad mini chạy sẵn iPadOS 27, hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) và Apple Pencil Pro.

Theo cây viết Scott Stein của CNET, khi mở ra, iPhone Duo cho cảm giác gần giống một chiếc iPad mini. Với bản cập nhật này, người dùng quen với iPad, thích thiết bị có màn hình lớn nhưng không muốn chi tiền cho iPhone gập có thêm lựa chọn đáng cân nhắc, dù giá đã tăng.