Sắp diễn ra VIMF 2026 quy tụ 700 doanh nghiệp sản xuất toàn cầu

110 robot hình người cùng nhảy múa đồng bộ, thực hiện những động tác phức tạp đã lập kỷ lục Guinness thế giới mới tại Trung Quốc. Màn trình diễn không chỉ cho thấy khả năng phối hợp của robot mà còn mở ra triển vọng ứng dụng công nghệ này trong du lịch, giải trí và các dịch vụ công cộng.