Sắp diễn ra VIMF 2026 quy tụ 700 doanh nghiệp sản xuất toàn cầu
Đánh dấu sự trở lại lần thứ 7, Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam (VIMF) kết hợp Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp Việt Nam (VIAF) 2026 với quy mô lên tới 19.000 mét vuông, thiết lập kỷ lục mới khi quy tụ hơn 700 doanh nghiệp và thương hiệu hàng đầu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với làn sóng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sap-dien-ra-vimf-2026-quy-tu-700-doanh-nghiep-san-xuat-toan-cau-246261102153112418.htm