CNA cải tiến ứng dụng, lượt nghe podcast tăng 84%, tương tác độc giả tăng mạnh

Biến trang chủ thành không gian cá nhân hóa

Trong quá trình cải tiến ứng dụng CNA, Mediacorp xác định một nguyên tắc quan trọng là trang chủ không nên chỉ đóng vai trò như một cổng thông tin tĩnh, nơi tập hợp các tin tức mới nhất. Thay vào đó, đây cần là một giao diện linh hoạt, cho phép người dùng chủ động lựa chọn nội dung, khám phá nhiều hình thức kể chuyện và chuyển đổi thuận tiện giữa các định dạng.

Trước khi tiến hành cải tiến, CNA đã có hệ thống nội dung phong phú, từ bài viết chuyên sâu đến podcast, video ngắn và các sản phẩm kể chuyện bằng hình ảnh. Tuy nhiên, nghiên cứu người dùng cho thấy trải nghiệm tiếp cận những nội dung này ngày càng gặp nhiều trở ngại.

Nhiều độc giả chỉ dừng lại ở mục tin tức nổi bật trên trang chủ mà không tiếp tục cuộn xuống. Các bài viết dài phải cạnh tranh với bố cục chưa thực sự thuận tiện, trong khi podcast, video dọc và các sản phẩm kể chuyện bằng hình ảnh vẫn được phân phối khá rời rạc.

Thay vì phát triển một ứng dụng hoàn toàn mới, Mediacorp lựa chọn nâng cấp nền tảng hiện có, tập trung vào khả năng kiểm soát và mức độ phù hợp với nhu cầu từng người dùng.

Thay đổi quan trọng nhất là xây dựng trang chủ có thể tùy chỉnh. Người dùng được quyền lựa chọn những nội dung muốn ưu tiên hiển thị mà không bắt buộc phải đăng nhập tài khoản. Các tùy chọn được lưu trực tiếp trên thiết bị, giúp quá trình cá nhân hóa diễn ra đơn giản, thuận tiện và bảo đảm trải nghiệm liền mạch.

Theo CNA, trang chủ không chỉ là nơi độc giả bắt đầu đọc tin mà còn là không gian hình thành thói quen tiếp nhận thông tin. Việc trao cho người dùng quyền kiểm soát giao diện giúp họ chủ động hơn trong hành trình khám phá tin tức, đồng thời khuyến khích tiếp cận nhiều chủ đề và định dạng nội dung khác nhau.

Ứng dụng được thiết kế lại mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cao hơn, thúc đẩy sự tương tác của người dùng. Ảnh: INMA

Thiết kế dựa trên nghiên cứu hành vi người dùng

Quá trình cải tiến được triển khai đồng thời trên ứng dụng CNA và website, dựa trên nghiên cứu chuyên sâu về hành vi độc giả.

Mediacorp sử dụng nhiều phương pháp như khảo sát, bản đồ nhiệt, theo dõi thao tác nhấp chuột và phỏng vấn trực tiếp để đánh giá khả năng sử dụng. Những dữ liệu thu thập được giúp đội ngũ phát triển điều chỉnh cấu trúc thông tin, hệ thống điều hướng và ngôn ngữ thiết kế.

Giao diện mới có bố cục gọn gàng hơn, kiểu chữ hiện đại và khả năng đọc được cải thiện. Mục tiêu không chỉ là giúp độc giả tìm thấy thông tin nhanh chóng mà còn khuyến khích họ dành nhiều thời gian hơn cho các bài viết, thay vì chỉ lướt qua những dòng tiêu đề.

Cùng với đó, CNA chú trọng kết nối các định dạng nội dung trong cùng một trải nghiệm. Người dùng có thể chuyển đổi giữa bài viết, âm thanh, video và các sản phẩm kể chuyện bằng hình ảnh thuận tiện hơn, thay vì phải tìm kiếm chúng ở những khu vực riêng biệt.

Lượt nghe podcast tăng 84%

Những thay đổi trong thiết kế nhanh chóng mang lại kết quả tích cực trên cả website và ứng dụng.

Trên phiên bản web dành cho thiết bị di động, tỷ lệ người dùng cuộn xuống dưới mục tin tức nổi bật tăng 10,7 điểm phần trăm. Độ sâu cuộn trang tổng thể cũng tăng gần 11 điểm phần trăm, cho thấy độc giả đã khám phá nhiều nội dung hơn thay vì chỉ dừng lại ở phần đầu trang.

Trên ứng dụng, tác động của tính năng cá nhân hóa còn thể hiện rõ hơn. Sau khi triển khai giao diện mới, số lượt nhấp vào trang chủ trung bình trên mỗi người dùng mỗi ngày tăng 54%. Kết quả này cho thấy độc giả không chỉ đón nhận tính năng tùy chỉnh mà còn chủ động sử dụng nó để tìm kiếm thêm tin tức.

Các định dạng nội dung đa dạng cũng ghi nhận mức độ tương tác đáng chú ý.

Đối với podcast, CNA thiết kế lại giao diện và bổ sung trình phát âm thanh nổi, cho phép người dùng vừa nghe vừa duyệt các nội dung khác. Nhờ đó, số lượt nghe podcast trung bình mỗi tháng tăng 84% so với cùng kỳ năm trước.

Video ngắn định dạng dọc cũng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phân phối nội dung. Dù số lượng video dọc được sản xuất ít hơn đáng kể so với các video tin tức, phim tài liệu và chương trình thời sự theo yêu cầu, định dạng này vẫn chiếm 30% tổng lượt xem video trên website. Đáng chú ý, số lượt xem trung bình trên mỗi người xem duy nhất của video dọc cao gấp 3,75 lần so với video ngang.

Trong khi đó, Visual Stories, định dạng kể chuyện bằng hình ảnh của CNA, ghi nhận mức độ tương tác cao. Trung bình, mỗi người dùng xem 11 khung hình trong một lần truy cập.

Những kết quả trên cho thấy việc cải tiến ứng dụng không đơn thuần là thay đổi diện mạo hay sắp xếp lại các chuyên mục. Mediacorp đang điều chỉnh cách phát triển sản phẩm tin tức, lấy khả năng cá nhân hóa làm nền tảng để khuyến khích độc giả đọc sâu hơn, khám phá nhiều định dạng hơn và tương tác thường xuyên hơn với nội dung của CNA.