Trên tay MacBook Pro với màn hình OLED cảm ứng của Apple

Apple đang mang đến những cải tiến đáng chú ý cho dòng MacBook Pro bằng cách tích hợp hai công nghệ phổ biến từ smartphone và laptop Windows: màn hình OLED và khả năng cảm ứng trực tiếp.

Phiên bản mới sẽ có kích thước 14 inch và 16 inch, nhắm đến đối tượng người làm nội dung chuyên nghiệp với những nâng cấp vượt trội về chất lượng hiển thị, âm thanh và kết nối.

Tuy nhiên, sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là việc bổ sung tính năng chạm vào màn hình. Apple còn tiến hành điều chỉnh thiết kế, bản lề và webcam để phù hợp hơn với cách sử dụng mới.

Dù vậy, sản phẩm mới này có mức giá khá cao và thời lượng pin vẫn chưa được cải thiện so với các phiên bản trước.

Thiết kế mỏng nhẹ, thêm nhiều tính năng mới

MacBook Pro mới có những thay đổi rõ rệt về trọng lượng và thiết kế. Cụ thể, phiên bản 14 inch hiện nặng khoảng 1,36 kg, trong khi phiên bản 16 inch đã giảm từ 2,13 kg xuống còn khoảng 1,81 kg. Sự giảm trọng lượng này mang lại sự thuận tiện cho người dùng khi di chuyển, đặc biệt là trong các chuyến công tác dài ngày.

Ngoài thiết kế nhẹ nhàng hơn, MacBook Pro mới còn được trang bị màn hình cảm ứng OLED và tính năng Dynamic Island, vốn đã quen thuộc trên iPhone. Hệ thống loa cũng được cải tiến với hỗ trợ Dolby Atmos và micro chất lượng cao hơn.

Đặc biệt, thiết bị này có tùy chọn dung lượng lưu trữ lên tới 16TB và hỗ trợ công nghệ Genlock, rất hữu ích cho các chuyên gia sản xuất video.

Một điểm đáng chú ý khác là chất lượng âm thanh. Apple cho biết hệ thống loa mới cải thiện khả năng tái tạo âm trầm và nâng cao trải nghiệm âm thanh không gian.

Mức giá của MacBook Pro mới có thể là một rào cản lớn đối với nhiều người dùng. Phiên bản 14 inch sử dụng chip M5 Pro có giá khởi điểm 2.899 USD (khoảng 74,8 triệu đồng), trong khi phiên bản M5 Max có giá từ 4.499 USD (khoảng 116 triệu đồng).

Màn hình OLED đáp ứng tốt công việc sáng tạo

Chất lượng hiển thị là một trong những điểm nổi bật nhất trên dòng MacBook Pro mới, nhờ vào công nghệ OLED. Công nghệ này mang lại màu đen sâu, độ tương phản cao và dải màu rộng, rất hữu ích cho những người làm việc trong lĩnh vực chỉnh sửa ảnh, dựng video hoặc các nội dung yêu cầu độ chính xác màu sắc cao.

So với màn hình Liquid Retina XDR sử dụng đèn nền mini-LED trên các thế hệ MacBook Pro trước, sự khác biệt không hoàn toàn vượt trội trong mọi tình huống. Màn hình mini-LED đã có khả năng tái tạo màu đen tốt, độ phủ 100% không gian màu P3 và độ chính xác màu đáp ứng nhu cầu của nhiều chuyên gia sáng tạo.

Màn hình OLED mới mở rộng khả năng tái tạo màu sang toàn bộ không gian Adobe RGB và khoảng 80% Rec. 2020, tiêu chuẩn màu thường được sử dụng trong quy trình sản xuất và hoàn thiện video.

Màn hình mới có độ sáng tối đa lên tới 2.000 nit, tương đương với thông số được công bố trên các màn hình máy tính để bàn của Apple. Nó có thể đạt độ sáng 1.000 nit trên toàn bộ diện tích trong cả chế độ SDR và HDR.

Với nội dung SDR, người dùng chỉ có thể thiết lập độ sáng tối đa 1.000 nit theo cách thủ công. Khi vượt ngưỡng này, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh để bù sáng trong môi trường có ánh nắng mạnh.

Cảm ứng trên macOS chưa thể thay thế bàn phím

Màn hình cảm ứng trên MacBook Pro tỏ ra phù hợp hơn với các thao tác bổ trợ như phóng to hình ảnh, kéo thả nội dung và di chuyển cửa sổ.

Khả năng nhận diện điểm chạm được đánh giá là chính xác, giúp người dùng dễ dàng chọn hoặc mở rộng cửa sổ. Đặc biệt, một số thành phần giao diện sẽ tự động phóng lớn để hạn chế thao tác nhầm lẫn.

Bề mặt màn hình của MacBook Pro cũng có ưu điểm là ít phản chiếu ánh sáng hơn, giúp nội dung hiển thị rõ ràng hơn trong các môi trường có độ sáng cao.

Trong thử nghiệm so sánh với Lenovo Yoga 9i sử dụng màn hình OLED cảm ứng, MacBook Pro nổi bật với độ rực rỡ của màu sắc, khả năng giữ chi tiết tốt khi có ánh sáng mạnh và mức độ hạn chế phản chiếu.

Mặc dù một số thao tác có thể trở nên thuận tiện hơn, việc sử dụng ngón tay liên tục trên màn hình laptop không phải lúc nào cũng thoải mái. Đặc biệt, những người dùng chuyên nghiệp thường dựa vào thói quen thao tác và phím tắt đã được hình thành trong thời gian dài.

Thời lượng pin không đổi, bản lề cứng

MacBook Pro mới đã được nâng cấp với màn hình và thiết kế hiện đại, nhưng đáng tiếc là thời lượng pin không được cải thiện. Điều này có thể gây khó khăn cho những người thường xuyên làm việc ngoài văn phòng.

Để hỗ trợ thao tác chạm, Apple đã gia cố bản lề nhằm giảm thiểu tình trạng rung lắc của màn hình khi người dùng nhấn trực tiếp lên bề mặt.

Webcam cũng được cải tiến với khả năng ổn định hình ảnh, giúp giảm thiểu ảnh hưởng khi màn hình bị tác động trong các cuộc gọi video.

Tuy nhiên, một hạn chế khác là tần số quét của màn hình vẫn chỉ dừng lại ở mức tối đa 120Hz với công nghệ ProMotion, mà chưa có tùy chọn cao hơn.

Tổng thể, MacBook Pro OLED cảm ứng mang đến những cải tiến đáng kể về trải nghiệm hiển thị và cách tương tác. Mức giá cao, thời lượng pin không thay đổi và khả năng ứng dụng cảm ứng phụ thuộc vào hệ sinh thái phần mềm là những yếu tố mà người dùng chuyên nghiệp cần cân nhắc trước khi quyết định nâng cấp.