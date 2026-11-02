iPhone Duo dính thêm lỗi Gapgate: khe hở thân máy và bản lề khiến người mua cân nhắc hủy đơn

iPhone Duo đang đối mặt với vấn đề thứ hai chỉ sau thời gian ngắn ra mắt: các khe hở bất thường trên thân máy và khu vực bản lề. Sự cố này được cộng đồng gọi là “Gapgate”, xuất hiện sau bê bối nứt màn hình bên trong mang tên “Crackgate”, và khiến một số fan Apple cân nhắc hủy đơn đặt trước.

Gapgate chưa phổ biến bằng Crackgate. Tuy nhiên, theo hình ảnh và thông tin người dùng chia sẻ, lỗi này cho thấy một số máy có thể gặp vấn đề ngay từ khâu lắp ráp.

Phần khung của chiếc iPhone Duo này bị biến dạng đến mức có thể nhìn thấy cả các linh kiện bên trong. Ảnh: Reddit

Gapgate là gì và vì sao không chỉ là chuyện thẩm mỹ?

Theo các phản ánh, một số chiếc iPhone Duo dường như không được lắp ráp chính xác. Các khe hở xuất hiện dọc theo cạnh thân máy, thậm chí ở khu vực bản lề. Đáng chú ý, có khe hở đủ lớn để nhìn thấy những bộ phận bên trong thiết bị.

Những khoảng hở như vậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP68 mà Apple công bố. Nếu cấu trúc thân máy không khép kín đúng thiết kế, khả năng bảo vệ linh kiện trước môi trường bên ngoài có thể suy giảm.

Nghiêm trọng hơn, lắp ráp thiếu chính xác có thể tạo áp lực không mong muốn lên khung máy và linh kiện bên trong. Điều này đặc biệt đáng lo với thiết bị có cấu trúc gập phức tạp như iPhone Duo.

Mối liên hệ giữa khe hở thân máy và vết nứt màn hình

Trước đó, Crackgate khiến Apple nhận nhiều phản ánh về màn hình bên trong bị nứt dọc theo nếp gấp. Một giả thuyết được đặt ra là linh kiện trong khu vực bản lề có thể bị xê dịch, từ đó gây áp lực lên màn hình.

Nếu thân máy tiếp tục chịu lực bất thường do lỗi lắp ráp, nguy cơ phát sinh thêm hư hỏng trong quá trình sử dụng là điều không thể xem nhẹ.

Một chiếc iPhone Duo với khe hở ở một bên. Ảnh: Reddit

Một số trường hợp Gapgate nhẹ hơn, với khe hở nhỏ và khó nhận thấy. Dù vậy, chúng vẫn cho thấy thân máy không được căn chỉnh hoàn toàn chính xác. Về lâu dài, nếu các bộ phận tiếp tục chuyển động sai vị trí khi người dùng đóng mở điện thoại, vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Sống lưng bản lề: điểm yếu thiết kế so với cách Samsung xử lý

Bên cạnh lỗi lắp ráp, iPhone Duo còn bị chỉ ra một điểm yếu liên quan đến thiết kế. Phần sống lưng, nơi tập trung cơ cấu bản lề, dường như có những khoảng trống đủ lớn để bụi, cát và mảnh vụn nhỏ lọt vào bên trong.

Vấn đề này đáng quan tâm vì điện thoại gập có cấu trúc phức tạp hơn đáng kể so với smartphone truyền thống. Khu vực bản lề chứa nhiều bộ phận chuyển động, đòi hỏi độ chính xác cao và khả năng hạn chế tối đa sự xâm nhập của vật thể lạ.

Apple đã bỏ sót khe hở này trên chiếc iPhone Duo. Ảnh: Reddit

Trong khi đó, Samsung đã tính đến nguy cơ này trên các mẫu smartphone gập của mình bằng cách bổ sung chi tiết bảo vệ ở hai đầu khu vực bản lề. Giải pháp giúp hạn chế bụi bẩn và mảnh vụn bên ngoài xâm nhập vào cơ cấu gập.

Ngược lại, Apple dường như chưa triển khai biện pháp tương tự trên iPhone Duo. Hiện chưa rõ đây là thiếu sót trong thiết kế hay Apple đánh giá vấn đề không đủ nghiêm trọng để bổ sung giải pháp kỹ thuật.

Chính sách hỗ trợ có đủ giữ chân người đặt trước?

Với sản phẩm có giá bán khoảng 2.000 USD, người dùng có quyền kỳ vọng Apple giải quyết triệt để các rủi ro về độ bền và khả năng bảo vệ linh kiện. Những sự cố liên tiếp đang tác động rõ rệt đến sức hút thương mại của máy: thay vì chú ý đến thiết kế gập và công nghệ mới, cộng đồng ngày càng bàn về lỗi phần cứng.

Apple đã hướng dẫn nhân viên tại cửa hàng xử lý các trường hợp iPhone Duo hư hỏng bằng cách sửa chữa hoặc thay thế thiết bị, miễn là sản phẩm không bị người dùng cố tình phá hoại. Tuy nhiên, chính sách hậu mãi này chưa đủ để xóa bỏ những lo ngại đang lan rộng.

Một số khách hàng đã hủy đơn ngay khi Crackgate trở thành chủ đề nóng. Những người khác cũng cân nhắc làm điều tương tự vì sợ máy giao đến tay mắc một hoặc nhiều lỗi đã được cộng đồng phản ánh. Khi các trường hợp riêng lẻ liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, người mua dễ hình thành cảm giác nguy cơ nhận phải máy lỗi là rất lớn.

Dẫu vậy, không phải khách hàng nào cũng muốn hủy đơn. Một số người chọn chờ vì đã đặt trước từ sớm, trong khi thời gian giao hàng bị kéo dài đáng kể sau khi lượng máy mở bán ban đầu nhanh chóng được bán hết, trong đó có sự tham gia của những người mua đi bán lại. Điều này đồng nghĩa họ vẫn còn khoảng thời gian để cân nhắc trước khi thiết bị được giao đến.