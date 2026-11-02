Bộ Xây dựng đề xuất quy chuẩn mới, siết an toàn hệ thống điện công trình dân dụng

Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành QCVN 04-4:202x/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình dân dụng - Phần 4: Hệ thống điện. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở soát xét, cập nhật QCVN 12:2014/BXD sau hơn 10 năm áp dụng.

Các quy chuẩn mới về an toàn hệ thống điện công trình dân dụng sẽ được Bộ Xây dựng cập nhật trong thông tư mới, dự kiến ban hành từ ngày 1/7/2027. (Ảnh minh họa).

Theo Bộ Xây dựng, khoa học công nghệ và thiết bị điện đã có nhiều thay đổi. Các nguồn điện mới như điện mặt trời, điện gió, hệ thống lưu trữ năng lượng và phụ tải phục vụ sạc xe điện ngày càng phổ biến.

Trong khi đó, bộ tiêu chuẩn quốc tế IEC 60364 được sử dụng làm tài liệu gốc để biên soạn quy chuẩn hiện hành đã có nhiều lần cập nhật.

Do đó, việc xây dựng quy chuẩn mới nhằm thiết lập các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc, nâng cao mức độ an toàn cho người, tài sản và công trình đối với hệ thống điện xoay chiều có điện áp danh định đến 1kV, tần số 50Hz.

Dự thảo quy chuẩn áp dụng đối với các hoạt động thiết kế, thi công, nghiệm thu, vận hành, bảo trì và cải tạo hệ thống điện trong công trình dân dụng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu sử dụng các thiết bị bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ sự cố điện và cháy nổ.

Trong đó, thiết bị phát hiện sự cố hồ quang điện (AFDD) được đề xuất bắt buộc lắp đặt tại điểm bắt đầu các mạch cuối cấp cho ổ cắm ở khu vực sạc xe điện, công trình bằng gỗ, bảo tàng, di tích và khu vực có nguy cơ cháy nổ cao hạng A, B theo QCVN 06.

Dự thảo cũng mở rộng phạm vi sử dụng thiết bị bảo vệ dòng dư (RCD), với ngưỡng không quá 30mA đối với tải điện trở và không quá 300mA đối với các tải khác.

Đồng thời, bổ sung yêu cầu bảo vệ chống quá điện áp tạm thời, quá điện áp xung bằng thiết bị chống sét lan truyền (SPD).

Đối với hệ thống đường dẫn điện và thiết bị điện, dự thảo quy định ruột dây dẫn tải điện phải làm bằng đồng. Độ sụt áp tại nơi tiêu thụ được giới hạn không quá 3% đối với chiếu sáng và 5% đối với các phụ tải khác khi sử dụng nguồn hạ áp công cộng.

Các đường dẫn điện cũng phải đáp ứng yêu cầu giảm thiểu cháy lan, khe hở phải được lấp bằng vật liệu chống cháy.

Về hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ, dự thảo cho phép áp dụng các sơ đồ nối đất IT, TT và TN-S, đồng thời quy định tiết diện tối thiểu đối với dây dẫn bảo vệ và dây liên kết bảo vệ.

Dự thảo còn bổ sung quy định an toàn khi đấu nối các nguồn điện riêng, gồm hệ thống điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ điện bằng pin Lithium-ion (BESS) và máy phát điện dự phòng.

Các yêu cầu về bảo vệ chống sét cũng được cập nhật, trong đó có quy định đối với công trình cao trên 60m.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra hệ thống điện được quy định theo vòng đời công trình. Theo đó, hệ thống điện phải được kiểm tra trực quan và thử nghiệm lần đầu trước khi nghiệm thu; đồng thời thực hiện kiểm tra định kỳ trong quá trình sử dụng.

Dự kiến, Thông tư ban hành quy chuẩn mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, đồng thời bãi bỏ Thông tư số 20/2014/TT-BXD. Hiện Bộ Xây dựng đang tiếp tục tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Thông tư và quy chuẩn trước khi ban hành.