Tờ báo Na Uy đưa phóng viên lên TikTok, giành lại vị trí số một

Lấy uy tín báo chí làm lợi thế cạnh tranh

Khi ngày càng nhiều người trẻ tìm kiếm và tiếp nhận tin tức trên các nền tảng như TikTok, các cơ quan truyền thông phải đối mặt với thách thức làm thế nào để thu hút khán giả mới mà không đánh mất những tiêu chuẩn cốt lõi của báo chí.

Năm 2024, VG, một trong những tờ báo lớn của Na Uy, gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh trên TikTok khi một đối thủ vượt lên về cả phạm vi tiếp cận lẫn mức độ tương tác. Trong khi đó, các nguồn cấp nội dung trên nền tảng ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm do AI tạo ra, thông tin sai lệch và nội dung từ những người sáng tạo không chịu trách nhiệm biên tập.

Trước tình hình này, nhiều cơ quan truyền thông lựa chọn hợp tác với người nổi tiếng, những nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực trò chơi điện tử, hài kịch và giải trí để dẫn dắt các chương trình tin tức.

VG quyết định đi theo hướng khác, tập trung vào chính đội ngũ nhà báo thay vì những gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Phóng viên Kyrre Lien của VG đưa tin từ Beirut vào tháng 3/2026, sử dụng video tự quay và kỹ thuật kể chuyện trên mạng xã hội để đưa tin về cuộc chiến ở Trung Đông. Ảnh chụp màn hình/VG

Tháng 12/2024, tòa soạn điều chỉnh chiến lược truyền thông xã hội với một nguyên tắc xuyên suốt là nhà báo phải trở thành gương mặt đại diện cho nội dung. Theo đó, độc giả cần nhận biết rõ những thông tin họ tiếp nhận trên VG được sản xuất bởi các nhà báo và chịu trách nhiệm biên tập.

VG xác định uy tín là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, từ đó xây dựng chiến lược tiếp cận khán giả trẻ dựa trên bốn yếu tố.

Đầu tư vào kỹ năng và thấu hiểu độc giả trẻ

Trước hết, VG chú trọng tìm hiểu nhu cầu và thói quen tiếp nhận thông tin của nhóm độc giả từ 15-24 tuổi. Thông qua khảo sát, phỏng vấn và trao đổi trực tiếp với học sinh trung học, sinh viên đại học, tòa soạn liên tục điều chỉnh giọng điệu, cách lựa chọn tin tức và hình thức thể hiện nội dung.

Bên cạnh đó, VG đầu tư đào tạo kỹ năng xuất hiện trước máy quay cho các nhà báo. Các khóa học tập trung vào ngôn ngữ cơ thể, cách tương tác với người xem, giọng nói, nhịp độ và phương pháp truyền đạt thông tin.

Theo tòa soạn, khả năng giao tiếp hiệu quả không chỉ giúp nội dung trở nên hấp dẫn mà còn góp phần xây dựng lòng tin và thúc đẩy sự tương tác với khán giả.

Cách kể chuyện cũng được điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm của TikTok. Thay vì áp dụng nguyên cách thể hiện của các bản tin truyền thống, VG sử dụng video tự quay, cách dựng nhanh, hình ảnh trực quan và ngôn ngữ đơn giản. Mục tiêu là đưa thông tin đến người xem một cách trực tiếp, dễ hiểu mà vẫn bảo đảm các tiêu chuẩn báo chí.

Một thay đổi đáng chú ý khác là đưa tương tác hai chiều vào quy trình sản xuất tin tức. Các nhà báo chủ động tham gia phần bình luận, trả lời câu hỏi, làm rõ những thông tin bị hiểu sai và sử dụng ý kiến của độc giả để phát triển các bài viết tiếp theo.

Với cách tiếp cận này, phần bình luận không còn đơn thuần là nơi độc giả phản hồi mà trở thành một phần mở rộng của hoạt động báo chí.

VG cũng nghiên cứu cách giới trẻ giao tiếp, quay phim và biên tập video để tìm kiếm cảm hứng sáng tạo. Tòa soạn tận dụng ngôn ngữ hình ảnh quen thuộc với nhóm khán giả này nhằm đưa tin tức đến gần họ hơn.

Việc quay video bằng điện thoại và sử dụng các kỹ thuật kể chuyện quen thuộc trên mạng xã hội giúp cho hoạt động báo chí của VG trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Ảnh chụp màn hình/VG

Lượt xem tăng 74%, giành lại vị trí dẫn đầu

Chiến lược mới mang lại những kết quả đáng chú ý. Từ năm 2024 đến năm 2025, lượt xem trung bình mỗi video của VG trên TikTok tăng 74%.

Trong suốt năm 2025, các video tin tức của tờ báo liên tục đạt hơn 40 triệu lượt xem mỗi tháng. Nhờ đó, VG giành lại vị trí nhà xuất bản tin tức có lượng tiếp cận lớn nhất Na Uy trên nền tảng này.

Không chỉ cải thiện các chỉ số về lượt xem và tương tác, tòa soạn còn ghi nhận những tín hiệu tích cực về niềm tin của độc giả. Người dùng đánh giá cao tính minh bạch, sự hiện diện của phóng viên tại hiện trường và chuyên môn báo chí. Đây cũng là những lý do khiến họ lựa chọn theo dõi và tương tác với VG.

Từ kinh nghiệm của mình, VG cho rằng khán giả trẻ không nhất thiết cần những người nổi tiếng hay người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để tiếp cận tin tức. Điều họ cần là một nền báo chí tôn trọng khả năng tiếp nhận thông tin của độc giả, sử dụng ngôn ngữ phù hợp và đáp ứng những mối quan tâm thực tế của họ.