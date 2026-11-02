Cơn sốt 'chùa trực tuyến' không ô chat, hàng trăm nghìn người trẻ chen chân tìm sự tĩnh lặng

Nhân vật đứng sau hiện tượng "tích phước online" là Park Jin-Won (26 tuổi, Hàn Quốc). Từng thất nghiệp và rơi vào bế tắc, anh tự học lập trình với AI để tạo một không gian chùa ảo cho bản thân thư giãn. Ban đầu, trang web chỉ thiết kế vỏn vẹn 20 chỗ ngồi, nhưng nhu cầu tăng đột biến khiến hệ thống nhanh chóng chạm mốc 600.000 lượt truy cập, buộc Jin-Won phải khẩn trương nâng hạ tầng lên 10.000 chỗ.

Các nhân vật đại diện ngồi trong ngôi chùa. Ảnh: Sansa

Khi truy cập, người dùng tự động hóa thân thành chú tiểu với tên gọi ngẫu nhiên tại chính điện Thanh Liên Đường. Họ có thể đi lại, chọn chỗ, lạy Phật, lần tràng hạt ảo hoặc nghe tụng kinh. Đáng chú ý, trang web hoàn toàn không có khung chat; hình thức giao tiếp duy nhất là tính năng "chắp tay" chào nhẹ nhàng, đúng theo triết lý của nhà phát triển: cho phép ngồi chung nhưng tuyệt đối không bắt chuyện.

Có thể lần tràng hạt hoặc nghe tụng kinh. Ảnh: Sansa

Tại Việt Nam, xu hướng đi chùa trực tuyến nhanh chóng trở thành chủ đề "hot" trên Threads, TikTok và Facebook. Hình ảnh chính điện chật kín chú tiểu chờ chỗ ngồi thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng hàng loạt "meme" hài hước về cảnh xếp hàng tịnh tâm online. Nhiều người trẻ chọn mở trang web làm nền trong giờ làm việc để vừa tập trung chạy deadline, vừa cảm nhận sự đồng hành mà không phải gánh áp lực giao tiếp xã hội.

Từ dự án bộc phát lúc thất nghiệp, mô hình độc đáo này không chỉ giải quyết khó khăn cá nhân mà còn mở ra cơ hội đổi đời tài chính rất lớn cho chàng trai 26 tuổi.