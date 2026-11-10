Làm mới cách học lịch sử

Các em học sinh được tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua tư liệu sinh động.

Chương trình tham quan trực tuyến Tourday Online với chủ đề “Theo dấu chân Bác”, do Trường Tiểu học Quan Triều phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức, là một minh chứng. Qua đó, học sinh có cơ hội tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại trường học.

Trường Tiểu học Quan Triều được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ và Trường Tiểu học Quang Vinh, hiện có 48 lớp với 1.573 học sinh. Với quy mô học sinh đông, việc đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, giáo dục truyền thống có ý nghĩa thiết thực, vừa mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức, vừa giúp Nhà trường tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi.

Chương trình tham quan trực tuyến Tourday Online “Theo dấu chân Bác” mang đến cho học sinh một cách tiếp cận mới trong tìm hiểu lịch sử. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua sách giáo khoa và lời giảng của giáo viên, các em được khám phá cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua hình ảnh, tư liệu và những câu chuyện lịch sử được tái hiện sinh động.

Theo cô giáo Phạm Thị Hồng Mận, Trường Tiểu học Quan Triều, việc đổi mới hình thức giáo dục lịch sử, kết hợp kiến thức sách giáo khoa với hình ảnh, tư liệu và công nghệ số giúp học sinh tiếp nhận thông tin trực quan hơn, tăng tính tương tác và chủ động tìm hiểu. Qua đó, các em không chỉ hiểu, ghi nhớ kiến thức mà còn có những cảm nhận sâu sắc hơn về nhân vật, sự kiện lịch sử.

Các em học sinh chăm chú theo dõi bài giảng về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực tế cho thấy, ở lứa tuổi tiểu học, những câu chuyện về Bác Hồ, các anh hùng dân tộc, địa danh lịch sử hay sự kiện gắn với quê hương là những bài học gần gũi, giàu sức lay động.

Khi được tiếp cận thông qua tham quan di tích, xem phim tư liệu, giao lưu với nhân chứng lịch sử, sân khấu hóa hoặc trải nghiệm trên nền tảng số, học sinh có điều kiện khám phá lịch sử bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, việc học không còn đơn thuần là ghi nhớ mà trở thành quá trình tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận.

Đặc biệt, giáo dục lịch sử không chỉ nhằm cung cấp kiến thức về quá khứ mà còn góp phần bồi dưỡng tình cảm, nhân cách và trách nhiệm của học sinh đối với quê hương, đất nước.

Qua những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các em hiểu hơn về lòng yêu nước, ý chí vượt khó, tinh thần cống hiến; từ đó biết vận dụng những bài học vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể như chăm chỉ học tập, trung thực, đoàn kết, kính trọng thầy cô và yêu thương mọi người.

Em Ngô Khánh Chi, học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Quan Triều, chia sẻ: Em rất thích chương trình hôm nay vì được nhìn thấy những hình ảnh sinh động về quê hương Bác Hồ và tìm hiểu hành trình Bác ra đi tìm đường cứu nước. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, chăm ngoan, xứng đáng với công ơn của Bác Hồ kính yêu.

Đổi mới cách dạy và học lịch sử cũng chính là cách đưa những giá trị của quá khứ đến gần hơn với thế hệ trẻ, để truyền thống được gìn giữ, tiếp nối và trở thành hành trang trên con đường xây dựng tương lai.