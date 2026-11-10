Giáo dục an toàn số cho học sinh khuyết tật

Trong khuôn khổ chương trình Teen Safety School Tour 2026 – An toàn số cho em, ngày 10/11 hơn 250 học sinh khuyết tật tại Trường Phổ thông Cơ sở (PTCS) Xã Đàn, Hà Nội đã tham gia các hoạt động giáo dục an toàn số thông qua tình huống thực tế, tương tác và thực hành ngôn ngữ ký hiệu. Chương trình do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), TikTok Việt Nam và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD United Way Vietnam) phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an.

Sự kiện tại Trường PTCS Xã Đàn góp phần thúc đẩy cách tiếp cận giáo dục an toàn số có tính hòa nhập, trong đó trẻ em khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là những người chủ động nhận diện vấn đề, chia sẻ trải nghiệm và tham gia xây dựng giải pháp. Ở chặng tiếp theo, Teen Safety School Tour sẽ tới với Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị và Đà Nẵng trước khi tổng kết ở Hà Nội vào ngày 9/12/2026

Điểm nhấn của chương trình tại Trường PTCS Xã Đàn là cách tiếp cận giáo dục an toàn số phù hợp với nhu cầu học tập và giao tiếp đa dạng của học sinh, đặc biệt là học sinh điếc và khiếm thính. Thay vì truyền đạt kiến thức một chiều, các em được hóa thân thành những “thám tử số”, cùng quan sát, tìm manh mối và đưa ra quyết định trước những tình huống có thể gặp trên Internet.

Thông qua 3 tình huống gần gũi, học sinh cùng nhận diện tài khoản lạ gửi lời mời kết bạn, đường dẫn giả mạo được gửi từ tài khoản người quen và những tin nhắn đe dọa nhằm gây áp lực, buộc người nhận hành động vội vàng. Các em được hướng dẫn cách kiểm tra thông tin, nhận biết dấu hiệu bất thường, bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Đáng chú ý, hoạt động còn kết hợp những phương pháp trực quan như quan sát thông điệp trên màn hình, đánh giá mức độ khó chịu trước các tin nhắn đe dọa và thực hành hít thở theo tín hiệu hình ảnh để lấy lại bình tĩnh. Cách tổ chức này giúp học sinh tham gia bằng những hình thức phù hợp, đồng thời nhấn mạnh rằng khả năng giữ bình tĩnh và chăm sóc cảm xúc cũng là một phần quan trọng của an toàn và sức khỏe số.

Tại chương trình, Trung tá Nguyễn Quang Hải, cán bộ Phòng An ninh mạng (PA05), Công an thành phố Hà Nội, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp trẻ em nhận diện đúng tình huống mình đang gặp phải trên môi trường mạng và biết tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời. (Nguồn MSD)

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Lương Thu Hoà, Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn, nhấn mạnh rằng giáo dục an toàn số có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh của nhà trường, đặc biệt khi công nghệ ngày càng trở thành một phần quan trọng trong học tập, giao tiếp và đời sống: “Đối với học sinh khuyết tật, công nghệ không chỉ là phương tiện tiếp cận thông tin mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội học tập, giao tiếp và hòa nhập. Tuy nhiên, để các em thực sự tận dụng được những cơ hội ấy, chúng ta cần trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn số bằng những phương pháp phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng học sinh.

Chúng tôi đánh giá cao cách chương trình kết hợp tình huống trực quan, trải nghiệm thực hành và ngôn ngữ ký hiệu, giúp các em chủ động tham gia, tự tin bày tỏ ý kiến và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Nhà trường mong muốn những kiến thức này sẽ tiếp tục được thầy cô, phụ huynh và học sinh thực hành trong cuộc sống hằng ngày”.

Một trong những hoạt động đặc biệt của chương trình là phần đưa ngôn ngữ ký hiệu vào thực hành kỹ năng an toàn số. Học sinh, giáo viên, phụ huynh và các đại biểu cùng học những ký hiệu thể hiện thông điệp “Lừa đảo qua tin nhắn”, “Con cần giúp đỡ” và quy tắc “DỪNG – LƯU – KỂ”.

Theo đó, khi gặp tình huống đáng ngờ trên mạng, các em được khuyến khích DỪNG tương tác, không vội nhấp vào đường dẫn hoặc làm theo yêu cầu; LƯU lại tin nhắn, hình ảnh làm bằng chứng; và KỂ với cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy để được hỗ trợ. Các em cũng được giới thiệu Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 như một kênh tìm kiếm sự giúp đỡ.