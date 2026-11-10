Hoàn tất sơ tuyển, chuẩn bị tốt nhất lực lượng nhập ngũ

Bộ chỉ huy Quân sự thành phố thường xuyên có mặt tại các điểm sơ tuyển.

Sàng lọc kỹ từ cơ sở

Với 52 tổ dân phố, năm nay phường Hòa Cường có gần 3.000 thanh niên trong độ tuổi khám nghĩa vụ quân sự có mặt tại Ban Chỉ huy Quân sự phường để sơ tuyển. Học vấn, năng khiếu, nguyện vọng của từng người đều được cập nhật vào hồ sơ.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Cường, nếu trước đây chỉ sơ khám một số nội dung cơ bản thì năm nay, phường phối hợp với Trung tâm Y tế và Bệnh viện Mắt khám mắt cho công dân. Việc sơ tuyển được tổ chức theo vòng tròn khép kín, nhanh, thuận lợi, không để tập trung quá đông.

Sàng lọc kỹ sức khỏe thanh niên nhập ngũ 2027.

Tại phường An Hải, gần 1.400 thanh niên nhận lệnh gọi sơ tuyển trước 15 ngày. Tổ sơ tuyển gồm lãnh đạo phường, quân sự, công an và y tế, rà soát song song sức khỏe và tiêu chuẩn chính trị. Thành phố quy định số người gọi khám không vượt quá 4 lần chỉ tiêu, song An Hải chủ động siết ở mức 3 người trên 1 chỉ tiêu, ưu tiên thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, có năng khiếu và tình nguyện nhập ngũ.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải, nhờ tuyên truyền đến từng nhà, từng ngõ phố, công dân cơ bản chấp hành nghiêm lệnh gọi, bảo đảm chỉ tiêu đề ra.

Thanh niên đến khám với tâm thế sẵn sàng nhập ngũ.

Năm nay phường An Khê ghi nhận hơn 120 thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Quá trình sơ tuyển, từng công dân được kiểm tra thể lực, khai thác tiền sử bệnh lý di truyền, bệnh mãn tính. Tổ sơ tuyển còn thống kê tay nghề như công nghệ thông tin, điện - điện tử, cơ khí, xây dựng, nấu ăn… để khi trúng tuyển, các em được bố trí đúng sở trường. Trường hợp chưa rõ ràng được tiếp tục theo dõi, không loại khỏi nguồn.

“Điều đặc biệt là chúng tôi thấy được trách nhiệm của gia đình cùng với thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc”, Thượng tá Phan Thành Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Khê nói.

Bà Ngô Thị Thanh Nhàn, tổ dân phố Phước Tường 1, phường An Khê có con trai là Phan Anh Khoa, bảo lưu kết quả đại học để tình nguyện nhập ngũ năm nay, chia sẻ: “Khi cháu viết đơn tình nguyện, gia đình đã động viên cháu giữ gìn sức khỏe. Được vào quân đội cũng là niềm tự hào của gia đình”.

Sơ tuyển sức khỏe là bước cần thiết để khám tuyển đạt chất lượng.

Huỳnh Gia Thịnh (tổ 44, phường Hòa Cường) vừa tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Duy Tân khẳng định: “Nếu trúng tuyển, em nhập ngũ vì đó là trách nhiệm của công dân Việt Nam”.

Siết chặt kỷ cương khám tuyển

Sau sơ tuyển, bắt đầu từ ngày 9/11 đến 31/12/2026, 25 Hội đồng khám sức khỏe khu vực sẽ khám tuyển cho 19.428 công dân của thành phố Đà Nẵng. Trong đó khoảng 16.200 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và gần 3.300 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Sơ tuyển sức khỏe tại xã Thăng Bình.

Các hội đồng được tập huấn chuyên môn dưới sự giám sát của Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố. Công dân được bố trí nơi ăn, nghỉ trong thời gian chờ kết quả. Kết quả được báo cáo trước 17 giờ hằng ngày, thống nhất số liệu giữa quân sự, công an và y tế. Mọi hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe, cũng như không chấp hành lệnh gọi khám đều bị xử lý nghiêm.

Thành phố yêu cầu tỷ lệ dự phòng không quá 5%, bù đổi không quá 2% chỉ tiêu; hồ sơ hoàn chỉnh trước ngày 15/1/2027, chốt quân số trước ngày 3/2/2027, sẵn sàng cho lễ giao nhận quân dự kiến từ ngày 21 đến 25/2/2027. Từ những bước chuẩn bị chặt chẽ ở cơ sở, Đà Nẵng đang tạo nền tảng vững chắc để mùa giao quân 2027 bảo đảm “cao về chất, đủ về lượng”.