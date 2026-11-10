Thủ khoa được Học viện Cảnh sát giữ làm giảng viên, phong hàm vượt cấp

Minh Anh tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ảnh: NVCC.

Năm tháng sau tốt nghiệp, trung úy Đỗ Trần Minh Anh (23 tuổi, Hà Nội) đang trong giai đoạn duyệt giảng tại Khoa Nghiệp vụ điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc với GPA 3.85/4, cùng nhiều thành tích trong quá trình học tập, rèn luyện, Minh Anh được phong hàm trung úy sớm hai năm, đồng thời được trường giữ lại làm giảng viên. Anh cũng là đại diện duy nhất của học viện trong danh sách gần 100 thủ khoa được Hà Nội vinh danh vào ngày 18/11.

"Mình cảm thấy vinh dự và tự hào khi có cơ hội tiếp tục học tập, nghiên cứu, đóng góp cho nhà trường và hướng dẫn các thế hệ sinh viên tiếp theo”, Minh Anh chia sẻ.

Sáu tháng huấn luyện tân binh của nam sinh chuyên Toán

Minh Anh kể gia đình không có ai làm trong lực lượng vũ trang, bố làm bác sĩ còn mẹ làm giảng viên. Tuy nhiên, qua những câu chuyện của bố mẹ về ông ngoại từng tham gia cách mạng, nam sinh dần yêu thích và muốn theo học cảnh sát.

Năm lớp 12, cựu học sinh chuyên Toán, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đoạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Trúng tuyển sớm vào nhiều trường đại học lớn, song Minh Anh vẫn kiên định lựa chọn trở thành chiến sĩ công an nhân dân.

Vì vậy, dù không đủ điều kiện tuyển thẳng vào Học viện Cảnh sát Nhân dân (yêu cầu giải nhất học sinh giỏi quốc gia), nam sinh dồn sức ôn thi tốt nghiệp THPT trong 3 tháng rồi trúng tuyển vào trường theo tổ hợp D01.

Nhập học, anh trải qua 6 tháng huấn luyện tân binh với các nội dung như điều lệnh, bơi, bắn súng… Lần đầu tiên sống xa gia đình, nam sinh không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà. Đợt huấn luyện lại diễn ra giữa dịch căng thẳng, học viên không được gặp người thân suốt 6 tháng. Minh Anh mắc Covid-19, phải cách ly hai tuần nên gặp khó khăn khi quay lại tập luyện, nhất là các nội dung thể lực và bơi.

“Nhờ sự hướng dẫn, động viên của thầy cô và bạn bè, mình dần bắt nhịp lại”, Minh Anh kể cuối đợt huấn luyện, anh được tuyên dương vì bắn súng tốt, đạt 47/50 điểm, thuộc tốp cao nhất khóa. Nam sinh cũng thấy thể lực khỏe hơn trước, tác phong cũng chuẩn chỉ, dần quen với môi trường tập thể và kỷ luật.

Với thành tích học tập tốt, sau huấn luyện, anh được phân vào lớp chất lượng cao, chuyên ngành Điều tra tội phạm trật tự xã hội. Thích đọc truyện trinh thám từ nhỏ nên vào học, Minh Anh rất hào hứng.

Tuy nhiên, môn đầu tiên là Triết học, tính lý luận và khái quát cao, anh bắt đầu gặp khó khăn, thấy “học mãi không hiểu”. Bên cạnh đó, đặc thù ngành học đòi hỏi sinh viên phải nắm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, đồng thời tư duy linh hoạt vào thực tiễn công tác điều tra. Nam sinh nhanh chóng nhận ra phương pháp học tập từ thời phổ thông là chưa đủ.

“Trước đây học chuyên Toán, mình quen giải các bài toán cụ thể. Vào đại học, mình phải học cách tư duy tổng hợp, gắn lý luận với thực tiễn”, anh nói.

Do đó, Minh Anh chuyển từ học bị động sang chủ động. Anh dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu tại thư viện, đọc hồ sơ vụ án, hệ thống hóa kiến thức, tự đặt câu hỏi tại sao và trao đổi thêm với giảng viên về những vấn đề chưa hiểu rõ.

Minh Anh được tuyên dương Gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm 2024. Ảnh: NVCC.

“Lấn sân” sang Tin học

Bên cạnh học tập, Minh Anh còn trau dồi ngoại ngữ, tham gia hoạt động Đoàn - Hội và các cuộc thi sinh viên.

Năm thứ hai, khi thấy học viện thông báo tuyển chọn đội tuyển Tin học, nam sinh muốn thử sức ở lĩnh vực này nên đăng ký. Vượt qua vòng tuyển chọn, càng đi sâu vào ôn tập, Minh Anh nhận ra Tin học có nhiều kiến thức khó, đòi hỏi khả năng tư duy và thực hành liên tục.

Nam sinh nói đây là quãng thời gian vất vả nhất thời sinh viên. Dù xuất phát điểm chuyên Toán, khi chuyển sang Tin học, Minh Anh cũng phải học thêm nhiều. Giai đoạn cao điểm, để cân bằng giữa việc học trên lớp và ôn thi, nhiều đêm, anh phải thức đến 3h để giải bài, tìm cách xử lý những thuật toán khó.

Ba năm thuộc đội tuyển của trường, Minh Anh nhận giải nhì khối không chuyên, giải ba khối chuyên tại kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam. Đặc biệt, anh giành giải nhất tại kỳ thi lập trình viên quốc tế ICPC khu vực châu Á.

Minh Anh cũng tham gia nghiên cứu khoa học và hoàn thành hai đề tài liên quan đến nghiệp vụ và học viên công an nhân dân trong thời kỳ hội nhập. Theo nam sinh, quá trình thi Tin học và nghiên cứu giúp anh rèn tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, hỗ trợ tốt cho quá trình học nghiệp vụ, chuyên ngành.

Tháng 9/2025, Minh Anh bắt đầu kỳ thực tập kéo dài 6 tháng tại Công an phường Hà Đông (Hà Nội). Chỉ sau một tuần làm quen, anh bắt đầu được giao nhiệm vụ, hỗ trợ điều tra vụ việc, trong đó có vụ trộm cắp liên tiếp 5 xe máy.

Nam sinh cùng các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Với thế mạnh công nghệ thông tin, Minh Anh hỗ trợ tốt trong quá trình phân tích dữ liệu camera an ninh. Sau khoảng 1,5 tháng, lực lượng công an xác định và bắt giữ được các đối tượng liên quan. Với đóng góp này, Minh Anh được chủ tịch UBND phường Hà Đông tặng giấy khen.

Tháng 5/2026, anh chính thức tốt nghiệp, được biên chế công tác tại trường sau đó 1 tháng. "Mình trân trọng danh hiệu thủ khoa, nhưng cũng tự nhủ đây không phải đích đến cuối cùng, bởi phía trước còn nhiều điều cần học hỏi”, Minh Anh chia sẻ.