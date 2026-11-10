Chiềng Sơ nhiều mô hình dân vận khéo

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền hội viên phụ nữ thực hiện mô hình "5 không, 3 sạch" tại bản Nà Cần.

Đến bản Nà Cần dễ dàng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt qua những tuyến đường nội bản, ngõ xóm và khuôn viên của từng hộ gia đình luôn được giữ gìn vệ sinh sạch đẹp, khang trang. Sự thay đổi mạnh mẽ từ khi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chọn bản Nà Cần làm điểm triển khai mô hình dân vận khéo “Sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với phong trào “5 không, 3 sạch”. Chị Lò Thị Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cho biết: Hội chỉ đạo Chi hội Phụ nữ bản tích cực hướng dẫn bà con phân loại rác thải, dọn dẹp vệ sinh và xây dựng các tuyến đường hoa. Phát huy vai trò nòng cốt của 230 hội viên chi hội hăng hái tham gia chăm sóc vườn rau, chăm hoa làm đẹp đường làng. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình ra một số bản khác trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn phát động phong trào tương thân tương ái, vận động mỗi hội viên đóng góp 5.000 đồng. Từ nguồn quỹ huy động được trên 11 triệu đồng, Hội đã mua 11 con lợn giống trao tặng các gia đình hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tạo sinh kế thiết thực giúp chị em vươn lên ổn định cuộc sống.

Một tiết học tại Trường Mầm non Chiềng Sơ.

Trong lĩnh vực giáo dục, điển hình là phong trào “Dân vận khéo” tại Trường Mầm non Chiềng Sơ với mô hình “Huy động các nguồn lực, tạo môi trường chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026-2030. Cô giáo Lò Thị Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Trường Mầm non Chiềng Sơ hiện có 60 cán bộ, giáo viên, giảng dạy và chăm sóc 926 trẻ. Từ năm học 2025-2026 đến nay, nhà trường đã tích cực vận động phụ huynh, đoàn viên thanh niên đóng góp hơn 90 ngày công để san gạt sân chơi, tu sửa bờ bao khuôn viên; giáo viên và cha mẹ học sinh đã sáng tạo tận dụng tre, nứa, sỏi cuội, lốp xe cũ để chế thành những bộ đồ chơi ngoài trời cho trẻ; huy động xã hội hóa để trang bị thảm xốp chống rét và đồ dùng thiết yếu cho trẻ. Ngoài ra, nhà trường duy trì mô hình “Vườn rau của bé” tại các điểm trường, bảo đảm 100% trẻ được ăn bán trú an toàn, phát triển khỏe mạnh.

Trong phát triển kinh tế, mô hình dân vận khéo “Phát triển cây ăn quả trên đất dốc” tại HTX Vườn đồi, bản Nà Lốc là minh chứng sinh động cho việc đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng làm giàu của nông dân. Ông Lò Văn Nguyên, Giám đốc HTX, cho biết: HTX thành lập năm 2017, với 10 thành viên, quy mô trồng chăm sóc 15 ha nhãn các loại. Nắm bắt thị hiếu thị trường, từ năm 2020 đến nay, Ban Giám đốc HTX đã vận động các thành viên ghép cải tạo 5 ha nhãn miền sang giống chín sớm và trồng mới 1 ha nhãn ánh vàng. Các thành viên thường xuyên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc nhãn chín sớm, nâng cao giá trị sản phẩm. Vụ nhãn năm 2026 vừa qua, HTX thu hoạch đạt 135 tấn, giá trị đạt trên 100 triệu đồng/ha, tăng thu nhập cho các hộ thành viên.

Mô hình trồng cây ăn quả của HTX Vườn đồi, bản Nà Lốc, xã Chiềng Sơ.

Để triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy xã Chiềng Sơ đã chủ động ban hành kế hoạch, hướng dẫn và đôn đốc rà soát việc đăng ký thực hiện. Ông Lò Văn Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho biết: Đảng bộ xã đăng ký thực hiện 18 mô hình “Dân vận khéo”, gồm 2 mô hình cấp tỉnh và 16 mô hình cấp cơ sở của các tập thể ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Các mô hình bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Thông qua triển khai các mô hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bám sát cơ sở bằng những cách làm cụ thể, thiết thực, phong trào “Dân vận khéo” tại Chiềng Sơ đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận và khơi dậy nguồn nội lực to lớn trong nhân dân, tạo động lực để địa phương bứt phá, hoàn thành mọi chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững