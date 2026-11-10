Nhận diện thủ đoạn đánh tráo khái niệm 'trường quốc tế' và mô hình 'Homeschooling' tự phát

Cơ quan điều tra bắt tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư. Ảnh: CAĐN

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trương Văn Thiên Tư đã lợi dụng giấy phép hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để tổ chức tuyển sinh, giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông khi chưa được cấp phép. Mặc dù trung tâm chỉ được phép đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho thiếu nhi, nhưng ông Tư tự xưng là Hiệu trưởng Trường quốc tế Prinberk Academy tại Hoa Kỳ, quảng cáo chương trình “Homeschooling” (giáo dục tại nhà) với cam kết học sinh được cấp học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận có giá trị chuyển tiếp học tập tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định trường quốc tế được quảng cáo không tồn tại như thông tin đã cam kết với phụ huynh. Các giấy chứng nhận, bảng điểm được tự thiết kế, in ấn, đóng dấu tại Việt Nam nhưng lại được giới thiệu là do trường tại Hoa Kỳ cấp. Để tạo lòng tin, người này còn sử dụng con dấu nổi mang tên Prinberk Academy, bì thư có hình quốc kỳ Hoa Kỳ và thông tin nơi gửi từ bang California. Để che giấu hoạt động đào tạo trái phép, các khoản thu học phí được ghi trên hóa đơn dưới những nội dung như “hỗ trợ giáo dục” hoặc “vui chơi phát triển thể chất”.

Đáng chú ý, khi hoạt động giảng dạy bị phản ánh và cơ quan quản lý giáo dục tiến hành kiểm tra, Trương Văn Thiên Tư không thừa nhận việc tổ chức dạy học theo chương trình Prinberk Academy tại trung tâm, sau đó chuyển học sinh sang một công ty dịch vụ do người thân đứng tên Giám đốc để tiếp tục tuyển sinh, đào tạo theo mô hình cũ.

Những hành vi trên cho thấy thủ đoạn lợi dụng tư cách pháp lý của một cơ sở giáo dục được cấp phép, đưa thông tin sai sự thật về trường học, chương trình đào tạo và giá trị giấy tờ học tập nhằm tạo lòng tin, thu tiền của phụ huynh.

Để chủ động phòng ngừa, bảo vệ quyền lợi của mình, các bậc phụ huynh và học sinh cần nắm rõ về mô hình “Homeschooling”; cần phân biệt giữa việc học tập tại nhà nhằm bổ trợ kiến thức và việc theo học một chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở chưa được cấp phép. Việc sử dụng mô hình “Homeschooling” không đồng nghĩa cơ sở tổ chức được quyền thay thế chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với trẻ em trong độ tuổi giáo dục bắt buộc, cha mẹ, người giám hộ cần bảo đảm việc học tập của con phù hợp quy định của Luật Giáo dục.

Các loại hồ sơ, tài liệu trong quá trình hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ. Ảnh: CAĐN

Về thẩm quyền tổ chức đào tạo và cấp văn bằng, trung tâm ngoại ngữ chỉ được tổ chức các hoạt động giáo dục trong phạm vi được cấp phép, không được tự ý tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hoặc cấp văn bằng phổ thông. Việc thành lập cơ sở giáo dục, tổ chức chương trình liên kết với nước ngoài, công nhận kết quả học tập và cấp văn bằng phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Đặc biệt, khi học sinh theo học tại các cơ sở tổ chức đào tạo trái phép có thể không được công nhận kết quả học tập hoặc không có học bạ hợp lệ theo chương trình đã cam kết và có nguy cơ gián đoạn quá trình học tập. Đáng nói hơn, việc tham gia chương trình đào tạo không bảo đảm điều kiện, chất lượng hoặc thiếu môi trường giao tiếp, tương tác phù hợp có thể ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng xã hội và sự phát triển toàn diện của học sinh.

Do đó, các bậc phụ huynh và học sinh cần cảnh giác, không vội tin vào những lời quảng cáo như “trường quốc tế giá rẻ”, “du học tại chỗ”, nhất là những cam kết về văn bằng quốc tế hoặc khả năng chuyển tiếp du học khi chưa có tài liệu chứng minh. Trước khi đăng ký học cho con, phụ huynh cần yêu cầu cơ sở cung cấp quyết định thành lập, giấy phép hoạt động giáo dục và tài liệu chứng minh chương trình đào tạo, liên kết giáo dục với nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đồng thời, cần kiểm tra rõ phạm vi hoạt động được cấp phép và giá trị pháp lý của các loại học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận, văn bằng mà cơ sở cam kết cấp cho học sinh.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tuyển sinh trái phép, mở lớp học không được cấp phép hoặc mạo danh trường quốc tế để thu tiền, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan Công an hoặc cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương để được kiểm tra, xử lý theo quy định.