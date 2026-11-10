Thông tư 85 của Bộ GD-ĐT: Lúng túng khi triển khai

Khảo sát lại nhu cầu phụ huynh

Sau một tuần áp dụng thời khóa biểu mới với giờ ra về buổi chiều là 15 giờ, sớm hơn một giờ so với trước đó, nhiều phụ huynh Trường THCS Chánh Hưng (phường Chánh Hưng) phản ánh rất khó thu xếp công việc để đón con.

Trước phản ánh của phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã tổng hợp danh sách học sinh có nhu cầu ở lại trường sau thời điểm 15 giờ để nhà trường có phương án hỗ trợ phù hợp. Tuy nhiên, đến ngày 9-11, trường chưa thông báo phương án cụ thể.

Trường Tiểu học Đống Đa (phường Tân Hòa) thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập nên có thời khóa biểu linh hoạt, đồng bộ theo mô hình. Ảnh: MINH QUÂN

Một phụ huynh chia sẻ, sau khi Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 85, trường đã tổ chức cho học sinh đăng ký lại nhu cầu học các môn liên kết, đồng thời triển khai thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 2-11. So với thời khóa biểu cũ, thời khóa biểu mới không còn môn tiếng Anh tăng cường. Điều khiến phụ huynh lo lắng là giờ ra về buổi chiều quá sớm, học sinh phải lang thang ở sân trường chờ ba mẹ đến đón.

Cuối tuần qua, Trường THCS Đông Thạnh (xã Đông Thạnh) phát phiếu khảo sát và đăng ký lại nguyện vọng học các môn liên kết. Theo đó, bắt đầu từ ngày 15-11, trường triển khai 4 môn học liên kết gồm: Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài (học phí 220.000 đồng/tháng), Tin học theo chuẩn quốc tế (học phí 160.000 đồng/tháng), Phát triển kỹ năng sống (học phí 80.000 đồng/tháng) và Giáo dục STEM nâng cao (học phí 100.000 đồng/tháng).

Thời gian khảo sát đến ngày 10-11, nhà trường tổng hợp nhu cầu đăng ký của phụ huynh để xây dựng thời khóa biểu mới theo hướng các môn liên kết bố trí ngoài thời gian thực hiện chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường không thu phí.

Với cách làm khác, Trường Tiểu học Phan Huy Ích (phường Tân Sơn) thông báo 3 phương án bố trí hoạt động giáo dục và lấy ý kiến phụ huynh học sinh: Phương án 1 là học sinh không tham gia các môn liên kết có thu phí, không ăn bán trú.

Phương án 2 là học sinh không tham gia các môn liên kết có thu phí nhưng có ăn bán trú.

Phương án 3 là học sinh tiếp tục tham gia các chương trình đã được nhà trường tổ chức từ đầu năm học 2026-2027, bao gồm các hoạt động phụ huynh đã đăng ký trên cơ sở tự nguyện và có thu phí.

Trường hợp chọn phương án 3 nhưng không tiếp tục tham gia một hoặc một số hoạt động, phụ huynh ghi rõ tên hoạt động không muốn tiếp tục tham gia.

Trường THCS Đống Đa (phường Thạnh Mỹ Tây) cũng lấy ý kiến phụ huynh học sinh về việc tham gia bốn môn liên kết gồm: Giáo dục kỹ năng sống, Thể thao tự chọn, Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Tiếng Anh tăng cường. Tuy nhiên, trường chưa thống nhất phương án bố trí đối với học sinh không đăng ký các môn liên kết là các em sẽ ra về sớm hay tham gia hoạt động có giám sát an toàn của giáo viên trong thời gian chờ phụ huynh đến đón.

Ghi nhận đến ngày 9-11 cho thấy có trường không bố trí lực lượng trông giữ học sinh sau giờ ra về, phụ huynh chủ động phương án đón học sinh nếu không đăng ký môn liên kết. Trong khi đó, một số trường duy trì hoạt động sau giờ học miễn phí theo hình thức câu lạc bộ năng khiếu.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình (phường Sài Gòn) trước thời điểm Thông tư 85 có hiệu lực. Ảnh: MINH QUÂN

Hiệu trưởng chủ động phương án

Triển khai Thông tư 85, Sở GD-ĐT TPHCM đã có hướng dẫn cụ thể về các phương án bố trí dạy học. Theo đó, ngoại trừ các trường thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập hoặc Đề án 5695 (Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam) vốn đã có 100% phụ huynh đồng thuận từ đầu cấp, các trường còn lại có thể lựa chọn một trong hai phương án bố trí dạy học.

Ở phương án 1, các môn liên kết tổ chức vào khung thời gian riêng, không xen kẽ môn chính khóa. Học sinh không đăng ký môn liên kết có thể vào học trễ hơn hoặc ra về sớm hơn những bạn đăng ký học môn liên kết.

Với phương án 2, thời khóa biểu các môn liên kết linh hoạt tổ chức chung với môn học chính khóa. Vào giờ học môn liên kết, học sinh đăng ký học di chuyển đến các phòng học chức năng, phòng máy vi tính theo từng nhóm nội dung đã đăng ký; học sinh không đăng ký sẽ tham gia hoạt động tự học, đọc sách tại thư viện hoặc sinh hoạt trải nghiệm do nhà trường tổ chức.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), khẳng định người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị, đồng thời chịu trách nhiệm giải trình về kế hoạch đó.

Trước mắt, theo cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội), các trường tận dụng tối đa nguồn lực giáo viên để tổ chức các hoạt động không thu phí cho học sinh. Tuy nhiên, về lâu dài, nên có thêm hướng dẫn của cơ quan quản lý để tính toán chi trả thu nhập phụ trội cho giáo viên, tạo sự yên tâm cho đội ngũ và không làm ảnh hưởng việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động khác trong nhà trường.