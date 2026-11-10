Đưa các tiện ích số đến gần với người dân

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Bon hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ông Ngô Đức Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Bon, cho biết: Tăng cường cải cách hành chính gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, thành lập và duy trì hiệu quả 9 tổ công nghệ số cộng đồng tại các bản. Đây là lực lượng nòng cốt, trở thành những “cánh tay nối dài” của chính quyền trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, thúc đẩy phát triển chính quyền số, xã hội số và kinh tế số.

Trong hoạt động của chính quyền, hạ tầng và các nền tảng số từng bước được đầu tư, khai thác hiệu quả. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã được kết nối internet băng thông rộng. Lãnh đạo UBND xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được cấp chữ ký số, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành và liên thông văn bản trực tuyến thông suốt. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công nghệ thông tin và khả năng khai thác các nền tảng số.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Bon ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Từ đầu năm đến nay, xã Kim Bon đã tiếp nhận 679 hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử. Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 78%; hồ sơ được giải quyết trên môi trường điện tử đạt 80%; số hóa hồ sơ đạt 91,5%; kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đạt 76%. Cùng với cải cách thủ tục hành chính, công tác xây dựng, cập nhật và làm sạch dữ liệu số được xã quan tâm triển khai. Đến nay, trên 55% hồ sơ đảng viên đã được số hóa; trên 67% hồ sơ được thực hiện thu, nộp đảng phí trên hệ thống. Toàn bộ dữ liệu hộ tịch của xã được cập nhật trên hệ thống điện tử và liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với dữ liệu đất đai, nhóm 1 đã cập nhật 2.990/11.594 thửa đất, đạt 25,8%; nhóm 2 cập nhật 2.168 thửa, đạt 18,7%; nhóm 3 có 6.436 thửa, đạt 55,5%.

Chuyển đổi số không chỉ được triển khai trong hoạt động của chính quyền mà còn từng bước lan tỏa đến từng bản. Anh Thào A Dê, Trưởng bản Trung Thành, cho hay: Bản có 168 hộ, 1.049 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Trước đây, bản không có sóng di động, người dân muốn gọi điện phải đi 2-3 km đến khu vực có sóng. Từ năm 2019, khi được phủ sóng 4G, đời sống của bà con có nhiều thay đổi. Các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng của bản tích cực tuyên truyền theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân từng thao tác để dễ nhớ, dễ thực hiện.

Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kim Bon ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Trong những lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, chuyển đổi số cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kim Bon, với quy mô 49 lớp, gần 1.600 học sinh, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành nhà trường. Thầy giáo Phạm Văn Liêm, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Đến nay, 98% lớp học được trang bị máy tính, máy chiếu, tivi; có đường truyền internet và hệ thống mạng không dây. Nhà trường khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành phục vụ công tác quản lý, quản trị, điều hành; triển khai các phần mềm quản lý nhân sự, quản lý học sinh, tương tác với cha mẹ học sinh; sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử và phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chuyển đổi số ở Kim Bon vẫn còn không ít khó khăn. Hạ tầng thiết bị chưa đồng bộ, đường truyền internet tại các bản vùng cao còn yếu; đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin còn thiếu. Kỹ năng số của một bộ phận cán bộ và người dân hạn chế; người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số còn tâm lý e ngại khi thao tác trên các nền tảng công nghệ, lo ngại về an toàn thông tin.

Thời gian tới, xã Kim Bon tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường hướng dẫn trực tiếp để người dân từng bước làm chủ các tiện ích số. Qua đó, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.