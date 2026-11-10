Theo Nghị quyết số 353/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Bộ GD-ĐT được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai xây dựng, trình ban hành Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, phù hợp với từng cấp học.

Đáng chú ý, Nghị quyết đặt ra yêu cầu xây dựng phương án quản lý phù hợp với đặc điểm của từng cấp học, thay vì áp dụng một cách thức chung cho toàn bộ hệ thống giáo dục.

Quản lý điện thoại học sinh trong trường học

Cụ thể, theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, học sinh không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị khác trong giờ học khi không phục vụ học tập và không được giáo viên cho phép.

Chính phủ yêu cầu xây dựng Đề án quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội. Ảnh: minh hoạ

Quy định này tạo điều kiện để giáo viên chủ động khai thác các tính năng của điện thoại thông minh vào hoạt động giảng dạy, giúp học sinh tìm kiếm tài liệu, tra cứu thông tin và thực hiện một số nhiệm vụ học tập ngay trong giờ học. Tuy nhiên, việc cho phép sử dụng thiết bị cũng làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ học sinh mất tập trung, sử dụng điện thoại vào mục đích cá nhân hoặc tiếp cận những nội dung không phù hợp.

Trước thực tế đó, một số địa phương và cơ sở giáo dục đã triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, như yêu cầu học sinh gửi điện thoại trước giờ học và nhận lại sau khi kết thúc buổi học. Cách làm này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng thiết bị không đúng mục đích, đồng thời giúp duy trì nền nếp và sự tập trung trong lớp học.

Rà soát chương trình, sách giáo khoa và bảo đảm môi trường học đường an toàn

Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng Đề án quản lý điện thoại thông minh, mạng xã hội, Nghị quyết 353/NQ-CP cũng giao Bộ GD-ĐT triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thiện điều kiện dạy, học.

Trong đó, Bộ được yêu cầu chủ trì rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương rà soát, xác định nhu cầu, xây dựng lộ trình cụ thể theo từng năm để giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực thực hiện.

Đáng chú ý, Bộ được giao tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Bộ GD-ĐT có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp xây dựng văn hóa học đường, chấn chỉnh và phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và tích cực.

Đối với hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức và vận hành; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn và kịp thời khắc phục những bất cập tại các trường đã đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Bộ cũng phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sau sắp xếp.