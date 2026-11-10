Sân khấu hóa giúp học sinh hiểu luật, vững kỹ năng

Sân khấu hóa giúp học sinh dễ tiếp cận các thông tin về pháp luật.

Biến kiến thức pháp luật thành những bài học sinh động

Thay vì tiếp cận pháp luật qua những bài giảng lý thuyết, gần 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã cùng tham gia một chuyên đề ngoại khóa được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, với nhiều tình huống thực tiễn và phần tranh tài hấp dẫn.

Hoạt động “Hiểu pháp luật – Vững tương lai” do Tổ chuyên môn Lịch sử - Địa lí - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật phối hợp với Công an xã Cẩm Lạc tổ chức ngày 9/11, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tăng cường công tác giáo dục pháp luật, phòng, chống ma túy học đường.

Các đại biểu, thầy cô và học sinh tham dự hoạt động.

Tham dự hoạt động có đại diện Ban giám hiệu nhà trường, Hội cha mẹ học sinh, Đoàn xã Cẩm Lạc cùng các cán bộ Công an xã. Sự phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Công an góp phần đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa tệ nạn đến gần hơn với học sinh.

Thầy Hoàng Văn Báu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập nhấn mạnh, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là phòng, chống ma túy học đường, là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.

Trước những phương thức tiếp cận ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy, nhất là tình trạng các chất gây nghiện núp bóng đồ uống, bánh kẹo, thuốc lá điện tử và các sản phẩm giải trí, việc trang bị kiến thức nhận diện, kỹ năng phòng ngừa cho học sinh có ý nghĩa thiết thực.

Học sinh tham dự thể hiện kỹ năng và phản biện.

Từ yêu cầu đó, sân khấu hóa được lựa chọn như một phương thức đổi mới giáo dục pháp luật, tạo môi trường để học sinh không chỉ ghi nhớ quy định mà còn chủ động vận dụng kiến thức, thể hiện chính kiến và rèn luyện bản lĩnh trước những tình huống thực tế.

Học sinh nhập vai, tranh tài và xử lý tình huống

Điểm nhấn của chuyên đề là sự tham gia trực tiếp của 3 đội chơi đại diện các khối lớp gồm Lá chắn (11A9), Xung kích (10A2) và Sống đẹp (11A10), với 4 phần thi được thiết kế đan xen giữa kiến thức, kỹ năng và khả năng phản biện.

Ở phần thi hiểu biết Luật Phòng, chống ma túy, các đội lần lượt trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 10 giây/câu. Không khí tranh tài cùng sự cổ vũ của học sinh toàn trường tạo nên sức hấp dẫn cho những nội dung pháp luật vốn được xem là khô khan.

Phần thi ứng xử tình huống tiếp tục đưa các đội vào những vấn đề gần gũi với đời sống học đường. Qua việc giải quyết các tình huống giả định, học sinh được rèn luyện kỹ năng nhận diện nguy cơ, chủ động từ chối trước những lời rủ rê, lôi kéo và biết cách ứng xử khi gặp các tình huống liên quan đến ma túy.

Đặc biệt, phần thi hùng biện trở thành diễn đàn để học sinh bày tỏ quan điểm, thể hiện tư duy phản biện và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Lực lượng công an chia sẻ những kiến thức hữu ích tại hoạt động.

Đội Lá chắn đặt vấn đề về việc thử chất kích thích lạ theo lời rủ rê của bạn bè có thực sự chứng minh sự trưởng thành. Đội Xung kích phân tích nguy cơ ma túy núp bóng dưới những hình thức tưởng chừng vô hại, trong khi đội Sống đẹp tập trung vào trách nhiệm của các lực lượng và mỗi cá nhân trong ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường.

Không chỉ các đội chơi, học sinh toàn trường còn được tham gia phần giao lưu với 7 câu hỏi tương tác về kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng vệ và ứng xử trước những cạm bẫy xã hội.

Thông qua các phần thi, kiến thức pháp luật được chuyển tải bằng hình thức trực quan, sinh động, giúp học sinh dễ tiếp nhận, ghi nhớ và vận dụng. Đồng thời, các em có cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, trình bày quan điểm và xử lý tình huống.

Học sinh tham gia đặt câu hỏi, trả lời những hiểu biết về pháp luật.

Em Hoàng Thị Yến, học sinh lớp 12A1 chia sẻ, trước đây em cho rằng các quy định pháp luật về ma túy khá khô khan, xa vời. Tuy nhiên, qua các tình huống và phần thi hùng biện, em nhận ra nguy cơ ma túy có thể xuất hiện ngay trong những sản phẩm quen thuộc hằng ngày.

“Đây là bài học thực tế giúp chúng em biết cách tự bảo vệ bản thân và bạn bè”, Yến bày tỏ.

Cùng quan điểm, em Nguyễn Thị Trà My, học sinh lớp 12A8 cho rằng, ngăn chặn ma túy học đường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường hay lực lượng Công an mà còn đòi hỏi bản lĩnh của mỗi học sinh và sự quan tâm sát sao từ gia đình.

Theo Trà My, hiểu pháp luật giúp học sinh có thêm kiến thức, sự tự tin và khả năng đưa ra lựa chọn đúng đắn trước những tình huống trong cuộc sống.

Chuyên đề ngoại khóa tại Trường THPT Hà Huy Tập cho thấy, đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật theo hướng tăng trải nghiệm, tương tác là cách làm phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Những phần thưởng khích lệ học sinh tham gia.

Sự phối hợp giữa nhà trường, lực lượng Công an và các tổ chức đoàn thể góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm cộng đồng và bản lĩnh của học sinh trước những nguy cơ từ tệ nạn xã hội.

Qua đó, thông điệp “Hiểu pháp luật – Vững tương lai” không chỉ dừng lại ở một chuyên đề ngoại khóa mà còn hướng đến hình thành những công dân trẻ sống có trách nhiệm, biết bảo vệ bản thân và cộng đồng.