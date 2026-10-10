Lâm Đồng hôm nay 10/10

Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng ngày 10/10/2026 ghi nhận nhiều chuyển động nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng giao thông và đời sống xã hội. Địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đồng thời đẩy mạnh các chương trình y tế và an sinh thiết thực cho người dân.

Bên cạnh khí thế thi đua sản xuất và chuyển đổi số ở các địa phương, những hoạt động văn hóa đặc sắc cùng phong trào rèn luyện thể thao cộng đồng cũng tạo nên bức tranh đa sắc màu trong ngày.

Điểm nhanh

Tăng trưởng kinh tế — Lâm Đồng tập trung khơi thông động lực, phấn đấu tăng trưởng “2 con số”: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo các ngành chủ động xử lý công việc để hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Y tế cộng đồng — Lâm Đồng chạy đua với thời gian để khám sức khỏe toàn dân: Đẩy mạnh chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm nhằm đảm bảo mỗi người dân được kiểm tra y tế miễn phí ít nhất một lần.

Hạ tầng giao thông — Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ dự án giao thông ven biển: Lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra các dự án trục ven biển ĐT 719B và đường tránh, cầu qua sông Dinh.

Văn hóa truyền thống — Lâm Đồng tưng bừng khai mạc Lễ hội Katê năm 2026: Khai mạc lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn giáo tại tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy.

Phong trào thể thao — Lâm Đồng lan tỏa nhịp sống khỏe: Hơn 6.500 người tham gia ngày hội chạy và rèn luyện thể chất tại Quảng trường Lâm Viên.

An ninh trật tự — Công an xã Tà Đùng bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản: Lực lượng công an xã kịp thời điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp trên địa bàn.

Thời tiết và nông nghiệp — Giá rau xanh tăng vọt do ảnh hưởng mưa lũ: Mưa lớn khiến vùng trồng ngập úng, đẩy giá rau ăn lá và gia vị tăng mạnh.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – hạ tầng

UBND tỉnh phát động đợt cao điểm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên qua bài viết Kỳ 4: Kỳ vọng và yêu cầu ở chặng nước rút.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, cùng với việc nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương và hoàn thiện quốc lộ 28B giúp mở rộng năng lực kết nối địa phương, ghi nhận trong bài Người Lâm Đồng bay… Lâm Đồng.

Phong trào hiến đất làm đường lan tỏa sâu rộng, phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng hạ tầng thông qua bài viết Bài 3: Từ sức dân, những con đường mở lối phát triển.

Về sản xuất, bà con nông dân bắt đầu bước vào mùa thu hoạch cà phê niên vụ mới; các hợp tác xã tích cực số hóa khâu tiêu thụ nông sản theo thông tin từ bài Lâm Đồng thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong hợp tác xã.

Để ứng phó mùa mưa lũ, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thực hiện điều tiết theo thông báo Hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah dự kiến xả tràn từ ngày 10/10 với lưu lượng từ 27 đến 81 m³/s.

Người Lâm Đồng bay… Lâm Đồng

Xã hội – y tế – chuyển đổi số

Ngành y tế địa phương huy động lực lượng thực hiện “Chiến dịch 60 ngày đêm”, phấn đấu hoàn thành mục tiêu toàn bộ người dân được khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026.

Tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai sâu rộng phong trào nâng cao dân trí công nghệ từ cơ sở qua bài viết Từ buôn làng đến không gian số.

Hình ảnh đẹp về tinh thần nhân ái tiếp tục được tôn vinh tại cơ sở y tế địa phương qua bài viết Giữ ngọn lửa thiện nguyện suốt hơn 2 thập kỷ tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Văn hóa – thể thao

Không khí lễ hội truyền thống rộn ràng với sự kiện văn hóa tiêu biểu của đồng bào Chăm tại tháp Pô Sah Inư, thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng qua ngày hội chạy đồng hành và lễ phát động Lễ phát động "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên năm 2026".

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

10/10/2026 18:18 — Bài 3: Từ sức dân, những con đường mở lối phát triển

10/10/2026 14:27 — Lâm Đồng tập trung khơi thông động lực, phấn đấu tăng trưởng “2 con số”

10/10/2026 13:51 — Lâm Đồng thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong hợp tác xã

10/10/2026 12:17 — Lâm Đồng chạy đua với thời gian để khám sức khỏe toàn dân

10/10/2026 12:11 — Từ buôn làng đến không gian số

10/10/2026 12:09 — Công an xã Tà Đùng bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản

10/10/2026 12:08 — Lâm Đồng tưng bừng khai mạc Lễ hội Katê năm 2026

10/10/2026 10:03 — Lâm Đồng lan tỏa nhịp sống khỏe

10/10/2026 08:10 — Hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah dự kiến xả tràn từ ngày 10/10

10/10/2026 06:17 — Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ dự án giao thông ven biển

10/10/2026 04:15 — Giá rau xanh tăng vọt do ảnh hưởng mưa lũ

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