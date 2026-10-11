Quốc lộ 28B qua Lâm Đồng xuất hiện điểm sụt lún lớn

Ngày 11/10, tại đoạn đầu cầu cạn số 4 trên Quốc lộ 28B, qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện điểm sụt lún lớn, với nhiều vết nứt trên mặt đường nhựa và khu vực tiếp giáp mái taluy.

Tại hiện trường, mặt đường xuất hiện các vết nứt hở; mép đường giáp mái taluy bị nứt toác, tạo khe hở lớn. Một số vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặt đường Quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện nhiều vết nứt và sụt lún lớn.

Vị trí hư hỏng nằm ở đầu dốc, trên đoạn đường cong gấp khúc theo hướng từ Đà Lạt xuống Mũi Né. Cơ quan chức năng đã giăng dây, đặt biển cảnh báo và bố trí vật dụng phân luồng, hạn chế phương tiện đi vào khu vực sụt lún. Các xe qua đây được yêu cầu giảm tốc độ, chuyển sang phần đường đối diện để tránh vị trí hư hỏng.

Vết sụt lún trên Quốc lộ 28B kéo dài khoảng 10m, miệng hố mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, ngày 7/10, mái taluy dương tại đoạn Km45+656 đến Km45+753 trên tuyến đường xảy ra sạt trượt. Cùng thời điểm, mặt đường tại Km46+140 đến Km46+180, phía trên khu vực sạt trượt, xuất hiện vết nứt tại vị trí tiếp giáp giữa mặt đường và lề đường.

Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam và đơn vị tư vấn thiết kế đã lên kế hoạch khảo sát khu vực nứt, sụt lún tại Km46+140 đến Km46+180 để đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý, bảo đảm an toàn công trình và giao thông.

Trước tình trạng hư hỏng trên tuyến, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đã ghi nhận 3 vị trí hư hỏng trên Quốc lộ 28B, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, kiểm tra khả năng chịu lực của công trình và sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B có tổng mức đầu tư khoảng 1.435 tỷ đồng, chiều dài 68km, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành mặt đường, hệ thống cầu cạn và các hạng mục liên quan, đang trong quá trình hoàn thiện, chưa được bàn giao đưa vào khai thác chính thức.