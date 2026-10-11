Ninh Bình: Truy tặng giấy khen cho người đàn ông dũng cảm cứu 2 cháu nhỏ đuối nước

Tại gia đình ông Nguyễn Trọng Khải (ở thôn Hoành Nhị, xã Giao Thủy), lãnh đạo xã Giao Thủy đã thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình, đồng thời truy tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của ông.

Lãnh đạo xã Giao Thủy trao giấy khen truy tặng, ghi nhận hành động dũng cảm cứu hai cháu nhỏ của ông Nguyễn Trọng Khải. Ảnh: giaothuy.ninhbinh.gov.vn

Ông Nguyễn Trọng Khải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ông nguyên là cán bộ, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy cũ, hiện đã nghỉ hưu.

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 10/10, tại khu vực trục sông tiêu nước, kênh mương nội đồng gần cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy, hai cháu N.T.T.L và Đ.B.H (cùng SN 2012) không may ngã xuống sông khi đang điều khiển xe.

Lãnh đạo xã Giao Thủy thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với nghĩa cử dũng cảm cứu người của ông Nguyễn Trọng Khải trong tình huống nguy cấp. Ảnh: giaothuy.ninhbinh.gov.vn

Phát hiện hai cháu gặp nạn, ông Khải lập tức lao xuống sông ứng cứu. Một số người dân sau đó đến hỗ trợ, đưa cả hai cháu và ông Khải lên bờ. Hai cháu nhỏ may mắn được cứu sống, còn ông Khải đã không qua khỏi.

Hành động cứu người của ông Khải diễn ra trong tình huống khẩn cấp, thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn mà không tính toán thiệt hơn. Nghĩa cử ấy là tấm gương đáng trân trọng về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.