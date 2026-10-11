Triều cường bủa vây, người TP.HCM khó đặt đồ ăn, dùng xuồng đi lại

Trời không mưa, đường phố TP.HCM vẫn ngập vì triều cường Triều cường đạt đỉnh, nước tràn vào nhà dân và đường phố tại nhiều khu vực ở TP.HCM ngày 11/10. Người dân phải liên tục tát nước, kê đồ đạc để hạn chế thiệt hại.

Ngày 11/10, nước triều tràn lên đường và các con hẻm tại phường Bình Quới, TP.HCM. Trí Đạt, người làm việc tại khu vực này, cho biết nhiều đoạn ngập sâu, người dân phải dùng xuồng để di chuyển.

Tại khu nam TP.HCM, tình trạng ngập do triều cường cũng được ghi nhận trên các tuyến Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng và đường 15B. Nước từ sông, kênh tràn lên mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại.

Ở giao lộ Phạm Hữu Lầu - 15B, nước có nơi dâng cao hơn bánh xe máy. Một số người phải dắt bộ xe qua đoạn ngập.

Không chỉ cản trở giao thông, nước triều còn làm gián đoạn các dịch vụ thường ngày. Theo ghi nhận tại những khu vực bị ngập, người dân gặp khó khi đặt xe công nghệ do tài xế khó tiếp cận điểm đón hoặc ngại đi vào đường ngập. Việc đặt đồ ăn giao tận nhà cũng bất tiện khi phương tiện giao hàng khó đi qua các đoạn nước sâu.

Đại diện một tiệm bánh trên đường Trần Xuân Soạn cho biết tiệm thường miễn phí giao hàng trong khu vực quận 7 cũ. Tuy nhiên, chiều 11/10, tuyến đường ngập sâu do triều cường khiến shipper gặp khó khăn khi di chuyển.

“Nếu cố giao hàng qua các đoạn ngập, xe có nguy cơ chết máy, phát sinh chi phí sửa chữa. Chất lượng bánh có thể bị ảnh hưởng do thời gian vận chuyển kéo dài”, người đại diện nói.

Tiệm quyết định tạm ngưng nhận đơn và giao hàng trong thời điểm ngập nặng để tránh rủi ro cho shipper, đồng thời bảo đảm chất lượng sản phẩm đến tay khách.

Nước triều dâng ở chân cầu Thủ Thiêm. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại khu vực ven sông Sài Gòn, nước cũng tràn lên bờ ở đoạn nóc hầm Thủ Thiêm và chân cầu Thủ Thiêm, ảnh hưởng đến việc di chuyển.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước trên sông Sài Gòn tiếp tục lên cao trong kỳ triều đầu tháng 10. Đỉnh triều trong hai ngày 11-12/10 được dự báo có thể đạt 1,9-1,95 m tại trạm Thủ Dầu Một.

Mưa rào và dông có khả năng xuất hiện vào chiều tối, làm tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khung giờ cần chú ý tình trạng ngập do triều cường là khoảng 5-7h và 16h30-20h. Độ sâu ngập tại một số khu vực trũng thấp có thể đạt 40-60 cm. Những nơi ven sông, kênh rạch và có cao trình thấp đối mặt nguy cơ nước tràn lên đường, vào nhà dân.

Người dân được khuyến cáo theo dõi diễn biến triều, chủ động lựa chọn lộ trình và đề phòng ngập sâu trong những ngày tới.

Mưa tràn xuống hầm xe, cư dân khu biệt thự TP.HCM chuyển đồ trong đêm Mưa lớn chiều tối 7/10 khiến nước tràn vào hầm xe, nhà ở và hàng quán tại khu Cityland, phường Gò Vấp. Sáng hôm sau, nhiều cư dân vẫn bơm nước, dọn dẹp tài sản hư hỏng; một số hàng quán phải đóng cửa sớm.