Tham dự Đại hội có các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Anh Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội thành lập Hội Doanh nghiệp phường Vinh Hưng nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Lam Hà

Phường Vinh Hưng có hơn 1.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế và gần 2.000 hộ kinh doanh. Đại hội đã thông qua Quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp phường Vinh Hưng với 103 thành viên; Báo cáo tình hình thành lập Hội, phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031, thảo luận nhiều nội dung về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác trong sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ hội viên phát triển ổn định, bền vững.

Đại hội đã tiến hành các bước công nhận hội viên, thảo luận nhân sự và bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 19 thành viên, Ban Thường vụ gồm 7 thành viên.

Tiếp đó, Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất, bầu ông Thái Doãn Thắng giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Vinh Hưng nhiệm kỳ 2026-2031, và bầu các Phó Chủ tịch Hội, Ban Kiểm soát theo quy định.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Vinh Hưng. Ảnh: Lam Hà

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo địa phương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thành lập tổ chức Hội. Đồng thời, mong muốn Hội Doanh nghiệp phường Vinh Hưng phát huy vai trò tập hợp, kết nối hội viên; hoạt động thiết thực, hiệu quả; chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp phường Vinh Hưng trao 20 triệu đồng hỗ trợ các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.