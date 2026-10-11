Miền Trung còn mưa dông, thời tiết trên biển chuyển xấu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (11/10), khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 11/10 có nơi trên 150mm như các trạm: Trà Giáp (Tp. Đà Nẵng) 193.2mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 207.8mm,…

Dự báo từ chiều tối 11/10 đến ngày 12/10, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Mưa dông gây sạt lở ở Đà Nẵng. Ảnh: PV

Chiều tối và đêm 11/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện nay (11/10), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Đêm 11/10 và ngày 12/10, vùng biển từ Tp. Huế đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định, trong 10 ngày tới, nhiều nơi ở Nam bộ tiếp tục có mưa, tập trung vào chiều, tối và đêm. Hiện khu vực Nam bộ nằm ở rìa phía Nam của áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có vị trí đi qua miền Tây Nam bộ. Do đó, trời nhiều mây, rải rác có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Chiều nay 11/10, khu vực miền Đông Nam bộ có mưa muộn hơn miền Tây Nam Bộ, tập trung vào chiều tối. Các khu vực có mưa to gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Chiều 11/10, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia có báo cáo về nhận định xu thế khí hậu cả nước từ ngày 11/10 đến 10/11. Theo báo cáo, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C. Riêng Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, nhiệt độ trung bình cao hơn từ 1,5 đến 2,5 độ C, có nơi cao hơn. Cơ quan khí tượng nhận định, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 30 ngày tới có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn cần đề phòng khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trong vòng 30 ngày tới, mưa vừa, mưa to trên diện rộng tập trung nhiều tại Trung bộ. Không khí lạnh ở miền Bắc có cường độ hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 16 giờ ngày 10/10 đến 16 giờ ngày 11/10), khu vực các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Gia Lai đã có mưa vừa đến mưa to như: Trường Xuân 70,2mm (Quảng Trị); Hồng Trung 74,8mm (TP. Huế); Trà Giáp 240,4mm (TP. Đà Nẵng); Trà Thanh 251,6mm (Quảng Ngãi); Mỹ An 164,8mm (Gia Lai);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi 5-10mm, có nơi trên 30mm; Gia Lai 10-20mm, có nơi trên 40mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

TP. Huế: A Lưới 1, A Lưới 2, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, P. Hương An, P. Hương Trà, P. Kim Trà, P. Phong Điền, P. Phong Thái, P. Phú Bài, Phú Lộc.

TP. Đà Nẵng: Trà Giáp; Tam Mỹ, Trà Vân; Bà Nà, Đại Lộc, Đức Phú, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Nam Trà My, Núi Thành, P. Hải Vân, P. Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, Phước Thành, Phước Trà, Tam Anh, Thạnh Bình, Thu Bồn, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Việt An.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Ba Vinh, Sơn Tây, Tây Trà, Thanh Bồng; Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Vì, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Măng Đen, Minh Long, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, Sơn Tây Thượng, Tây Trà Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng; Ba Gia, Ba Xa, Bình Chương, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Khánh Cường, Lân Phong, Măng Bút, Nghĩa Giang, Nghĩa Hành, Ngọc Linh, P. Đức Phổ, P. Trà Câu, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Trà Giang, Trường Giang, Vệ Giang.

Gia Lai: Đề Gi, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây; Ân Tường, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Kim Sơn, Krong, Phù Mỹ, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh; Ân Hảo, An Hòa, An Lương, An Toàn, An Vinh, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, P. Bồng Sơn, P. Hoài Nhơn Bắc, Phù Cát, Phù Mỹ Bắc, Sơn Lang, Vạn Đức, Vĩnh Sơn, Xuân An.