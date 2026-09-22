Thường trực Đảng ủy xã Chiên Đàn trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: N.ĐOAN

Đây là một bước cụ thể hóa yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Chương trình hành động số 112-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các cấp ủy kỳ vọng, mô hình tổ chức mới không chỉ góp phần tinh gọn đầu mối, rút ngắn khâu trung gian, nâng cao tính trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo; mà còn tạo ra chuyển biến thực chất trong xây dựng đảng bộ xã, phường ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kiện toàn phù hợp với mô hình mới

Trên cơ sở kết thúc hoạt động của Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã, Đảng ủy xã Chiên Đàn thành lập 9 chi bộ trực thuộc nhằm kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng phù hợp với mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị ở cấp xã, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên và thống nhất của Đảng ủy đối với các cơ quan, đơn vị.

Theo ông Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn, đây là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng bộ xã theo mô hình mới. Việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã để thành lập các chi bộ trực thuộc, không chỉ là thay đổi về mô hình tổ chức mà còn đặt ra yêu cầu mới, cao hơn đối với công tác xây dựng Đảng và vai trò lãnh đạo của từng tổ chức Đảng.

Theo ông Bình, một yêu cầu được Đảng ủy xã đặt ra, chỉ đạo xuyên suốt là tổ chức càng tinh gọn thì yêu cầu về trách nhiệm càng cao; mỗi chi bộ, mỗi cấp ủy và từng đồng chí cấp ủy viên phải chủ động hơn, sâu sát hơn, phối hợp chặt chẽ hơn và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

“Tổ chức Đảng thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ngay từ những ngày đầu, không được để công việc bị gián đoạn, chậm lại mà phải vận hành nhanh hơn, nền nếp và hiệu quả hơn”, ông Bình nói.

Tại xã Trà Tân, Đảng ủy xã công bố quyết định kết thúc hoạt động của Chi bộ Các cơ quan Đảng, Chi bộ UBND xã và thành lập 9 chi bộ trực thuộc, chỉ định nhân sự tham gia cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND xã, theo ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cán bộ, đảng viên chi bộ nhận thức rõ việc thực hiện nhiệm vụ gắn trực tiếp với công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của HĐND, UBND và Thường trực HĐND, UBND xã.

Vì vậy, chi bộ sẽ phấn đấu xây dựng đội ngũ đảng viên kỷ luật, trách nhiệm, chuyên nghiệp, chủ động và đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền xã.

Tương tự, Chi bộ cơ quan HĐND phường An Hải là một trong 12 chi bộ trực thuộc vừa được Đảng ủy phường thành lập mới sau khi kết thúc hoạt động của 3 tổ chức Đảng: Đảng bộ Các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND phường và Chi bộ Trạm y tế phường.

Theo Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐND phường An Hải Đào Ngọc Châu, chi bộ có toàn thể đảng viên là đại biểu dân cử, mang trọng trách đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực sự của dân, do dân và vì dân.

Cùng với làm tốt công tác tham mưu, chi bộ sẽ thực hiện nghiêm túc phương châm gần dân, sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức và nhân dân để có kiến nghị; thực hiện chức năng giám sát kết quả đến cuối cùng việc giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên

Cùng với kết thúc hoạt động của Đảng bộ Các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND xã và thành lập 9 chi bộ mới trực thuộc, Đảng ủy xã Trà My điều chỉnh mô hình chi bộ cơ sở sang chi bộ trực thuộc đối với 5 tổ chức Đảng, gồm: Chi bộ Công an xã, Chi bộ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, Chi bộ Trạm Y tế xã Trà My, Chi bộ Trường THPT Bắc Trà My và Chi bộ Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa.

Theo ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trà My, mô hình tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy xã Trà My được kiện toàn theo hướng tinh gọn, đồng bộ, trực tiếp, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, phù hợp với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị xã, với tổng số 32 chi bộ trực thuộc.

Việc sắp xếp tổ chức là bước đầu, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng mới là mục tiêu cuối cùng. Theo đó, tổ chức mới phải tạo ra chuyển biến thực chất trong năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

“Từng đồng chí cấp ủy phải nhận thức rõ trách nhiệm trước chi bộ, Đảng ủy, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; được giao nhiệm vụ thì phải chủ động, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung; không để xảy ra tình trạng tổ chức mới thành lập nhưng phương thức lãnh đạo vẫn theo cách làm cũ”, ông Huy nói.

Ngày 25/8/2026, Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 112-CTr/TU về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV).

Trong đó yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương xác định việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, trông chờ, ỷ lại.

Đồng thời yêu cầu các cấp ủy tập trung rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; gắn việc hoàn thiện tổ chức bộ máy với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện và các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố; bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động thông suốt, ổn định, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp...