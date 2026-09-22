Công bố quyết định thành lập các chi bộ và quyết định về công tác cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện các tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc.

Lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh công bố các quyết định về việc thành lập các chi bộ trực thuộc

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh đã công bố các quyết định về thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Theo đó, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh gồm 12 tổ chức đảng trực thuộc với 155 đảng viên, gồm: Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh; Chi bộ Hội Nông dân tỉnh; Chi bộ Tỉnh đoàn; Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh; Chi bộ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh; Chi bộ Hội Đông y tỉnh; Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Chi bộ Liên minh Hợp tác xã; Chi bộ Cung Thanh thiếu nhi.

Trong chương trình, lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh cũng đã công bố các quyết định chỉ định ban chấp hành, bí thư, phó bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Liên minh Hợp tác xã

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: Việc thành lập các chi bộ và chỉ định nhân sự đánh dấu bước kiện toàn tổ chức đảng trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh theo yêu cầu mới; đồng thời tạo cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, tăng cường vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; không để việc kiện toàn ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục giữ vững đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc và chế độ sinh hoạt Đảng; giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh.

Đồng chí nhấn mạnh: Các chi bộ lấy kết quả nhiệm vụ chính trị làm thước đo chất lượng, trong đó cấp ủy phải lãnh đạo sát thực tiễn, chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, bảo đảm mọi nhiệm vụ hoàn thành đúng yêu cầu. Cùng đó cần đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cấp ủy viên; làm tốt công tác phát triển đảng; phối hợp chặt chẽ với đảng ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng chức năng, không chồng chéo, không buông lỏng vai trò lãnh đạo.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt các chi bộ, phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí khẳng định các chi bộ sẽ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; thực hiện đúng Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, giữ vững đoàn kết. Đồng thời tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, gắn chặt công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động, góp phần xây dựng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.