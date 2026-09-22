Tổng giám đốc TTXVN phát biểu tại Diễn đàn quốc tế 'Đối thoại về tin giả 4.0'

Ngày 22/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông do Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) tổ chức tại Moskva, Liên bang Nga, diễn ra Diễn đàn quốc tế với chủ đề “Đối thoại chống tin giả 4.0,” quy tụ hơn 2.000 đại biểu từ 80 quốc gia và gần 70 diễn giả.

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh vai trò của báo chí trong đấu tranh với tin giả, củng cố niềm tin công chúng, đồng thời kêu gọi các cơ quan báo chí tăng cường phối hợp kiểm chứng thông tin.

Tại Diễn đàn, bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trình bày tham luận “Xây dựng lòng tin trong môi trường thông tin không biên giới.”

Tổng Giám đốc TTXVN đề xuất OANA xây dựng cơ chế chia sẻ kết quả kiểm chứng và cảnh báo sớm, giúp rút ngắn thời gian xác minh và đưa thông tin đáng tin cậy đến công chúng.

Theo Tổng Giám đốc TTXVN, trước sự lan truyền nhanh chóng của tin giả xuyên biên giới, các hãng thông tấn cần chuyển từ kiểm chứng riêng lẻ sang kết nối, chia sẻ thông tin nghi ngờ và kết quả xác minh. TTXVN đang xây dựng mô hình kiểm chứng theo ba hướng: xác minh từ nguồn; ứng dụng công nghệ phát hiện thông tin nghi ngờ; thiết lập kênh kiểm chứng nhanh.

Với mạng lưới phóng viên rộng khắp và khả năng tiếp cận nguồn tin nhanh, các hãng thông tấn có vai trò quan trọng trong bảo đảm độ tin cậy của hệ sinh thái truyền thông./.