Mưa trắng trời, người dân TP.HCM vật vã tìm đường về nhà sau giờ tan tầm

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 17h ngày 22/9, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại TP.HCM và kéo dài nhiều giờ, đúng thời điểm người dân bắt đầu trở về nhà sau giờ tan tầm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nước, giao thông đi lại khó khăn. Trên nhiều tuyến phố, người đi xe máy phải chậm rãi dò đường qua những đoạn nước ngập, trong khi mưa trút xuống trắng trời.

Tại đại lộ Nguyễn Văn Linh, nhiều đoạn đường bị ngập nước, khiến việc đi lại của người dân và các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Nước ngập lênh láng trên mặt đường, cộng với mưa lớn và tầm nhìn hạn chế khiến người điều khiển xe máy phải di chuyển chậm, tìm cách vượt qua những đoạn ngập.

Bà Hoàng Thanh Trang, ngụ phường Tân Thuận, cho biết dù đã quen với thời tiết thất thường trong mùa mưa nhưng vẫn không kịp trở tay trước cơn mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối. “Mưa lớn, đường ngập, kèm gió dông. Đường lại thiếu ánh sáng nên khó quan sát, nhiều đoạn có ổ voi, ổ gà. Không ít lần tôi trượt chân, suýt ngã”, bà Trang nói.

Mưa lớn như trút nước, bầu trời nhiều khu vực trắng xóa. Người dân phải mặc áo mưa, che chắn và tìm cách di chuyển qua những đoạn đường ngập.

Đến khoảng 19h, mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Ghi nhận tại đường Chánh Hưng, xã Bình Hưng, một đoạn đường dài khoảng 500m chìm trong nước.

Nước ngập lênh láng khiến ranh giới giữa lòng đường và vỉa hè gần như không còn rõ, gây khó khăn cho người dân di chuyển.

Khoảng 19h40, tại đường số 1, khu đô thị Mizuki Park, xã Bình Hưng, tuyến đường này cũng ngập nước trên diện rộng. Theo người dân, khu vực này thường xuyên ngập khi xảy ra mưa lớn hoặc triều cường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại.

Đến 20h, mưa tại nhiều khu vực TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều tuyến đường tiếp tục ngập nước, người dân phải di chuyển trong điều kiện mưa lớn và tầm nhìn hạn chế.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong tối 22/9, tâm mưa của Nam Bộ tập trung tại TP.HCM và khu vực lân cận. Lượng mưa trong 3 giờ tới được dự báo 8-40mm, có nơi trên 50mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng ngập úng, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7.

Nguyên nhân đợt mưa lớn được xác định do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ hoạt động mạnh. Bên cạnh đó, một vùng hội tụ nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển vào đất liền, mang theo khối lượng ẩm lớn.

Đợt mưa lớn được dự báo còn kéo dài đến ngày 24/9. Từ ngày 25/9, mưa có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong những ngày tới, triều cường tại TP.HCM và Nam Bộ có xu hướng gia tăng, có thể khiến tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực diễn biến nghiêm trọng hơn.