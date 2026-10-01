Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của đoàn công tác.

Năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch CCHC với 50 nhiệm vụ trọng tâm; đến thời điểm báo cáo, các phòng, đơn vị thực hiện và thực hiện thường xuyên khoảng 44 nhiệm vụ, đạt 88%. Sở ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện CCHC, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được chú trọng. Sở tham mưu UBND tỉnh công bố 185 TTHC thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 104/104 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Từ ngày 1/1/2026 đến thời điểm kiểm tra, Sở tiếp nhận 265 hồ sơ TTHC trên cổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó 258 hồ sơ trực tuyến, chiếm 97,3%; thực hiện số hóa 100% hồ sơ; thường xuyên sử dụng chữ ký số trong trao đổi, xử lý, phát hành văn bản điện tử.

Đối với Sở Công thương, kế hoạch CCHC năm 2026 đề ra 43 nhiệm vụ cụ thể, đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành 15 nhiệm vụ, các nhiệm vụ còn lại chủ yếu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 23/9/2026, Sở tiếp nhận 1.929 hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị, 17 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang; giải quyết trước hạn và đúng hạn 1.931 hồ sơ.

Trong kiểm soát TTHC, Sở thực hiện công bố 483/483 danh mục TTHC theo yêu cầu. Đơn vị duy trì việc theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết hồ sơ, yêu cầu các phòng tăng cường xử lý văn bản, ký số trên môi trường điện tử, rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC và hạn chế tình trạng hồ sơ xử lý trễ hạn. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt 79,4% theo số liệu ghi nhận tại Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Cùng với CCHC, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ được hai sở quan tâm gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cán bộ, công chức, viên chức cơ bản chấp hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan, giờ làm việc, quy tắc giao tiếp, ứng xử và nhiệm vụ được giao; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc được duy trì. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ phối hợp giữa các phòng có lúc chưa kịp thời, một số nhiệm vụ hoàn thành chưa bảo đảm thời gian do khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ phát sinh và có những nội dung cần phối hợp với nhiều cơ quan.

Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị làm rõ tiến độ thực hiện từng nhóm nhiệm vụ CCHC, phân loại cụ thể các nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ đang thực hiện, nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và những nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc còn chậm tiến độ và cơ chế theo dõi, đôn đốc; đồng thời có phương án cải thiện các chỉ tiêu còn thấp, bảo đảm đánh giá kết quả CCHC thực chất, đúng tiến độ và đúng mức độ hoàn thành.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Lương Nguyệt kết luận buổi kiểm tra.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Lương Nguyệt ghi nhận kết quả hai đơn vị đạt được trong thực hiện CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ. Đề nghị các đơn vị tiếp tục gắn CCHC với nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ; rà soát, khắc phục những hạn chế và cải thiện các chỉ tiêu còn thấp. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng tự kiểm tra, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính.