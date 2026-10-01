Ngày 1/10, giá bạc thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 20 phút ngày 1/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.802.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.869.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.804.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.871.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào ngày 1/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.146.000 đồng/lượng và 2.212.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 57.226.524 đồng/kg (mua vào) và 58.986.519 đồng/kg (bán ra).

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ngày 1/10. (Ảnh: giabac.phuquygroup.vn)

Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.139.000-2.205.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 57.040.000 đồng/kg (mua vào)-58.800.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 20 phút ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà tăng nhẹ so phiên trước đó và giao dịch quanh mức 60,97 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 59,84-61,37 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 1/10. (Nguồn: kitco.com)

Giá bạc giao ngay tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối ngày 30/9 tại Mỹ. Số liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10, song lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài tiếp tục tăng, gây sức ép lên giá bạc.

Về mặt kỹ thuật, giá bạc cần phục hồi lên vùng 61,18-62,07 USD/ounce để cải thiện xu hướng ngắn hạn. Nếu vượt vùng này, giá có thể hướng tới 63,89 USD/ounce, xa hơn là 64,08 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vùng 60,64-60 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý. Nếu giảm xuống dưới 60 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng và giá bạc có nguy cơ lùi về vùng 56-57 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, vùng 60 USD/ounce sẽ là ngưỡng quan trọng để đánh giá khả năng duy trì hỗ trợ của giá bạc, trong khi vùng 61,18-62,07 USD/ounce là kháng cự cần vượt qua để củng cố đà phục hồi.

Giá bạc tiếp tục giảm khi tỷ lệ vàng/bạc tăng lên hơn 69. Nếu có thể duy trì mức tỷ lệ đó, mức 70 có thể trở thành mục tiêu tiếp theo, qua đó gây thêm sức ép lên giá bạc.

Hiện giá bạc đang tìm cách giảm xuống dưới vùng 61-62 USD/ounce. Nếu phá vỡ vùng này, giá có thể hướng tới vùng 56-57 USD/ounce. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang ở vùng trung tính, cho thấy giá vẫn còn dư địa giảm nếu xuất hiện thêm các yếu tố bất lợi.

Ở chiều tăng, nếu vượt 62 USD/ounce, giá bạc có thể hướng tới đường trung bình động 50 ngày (MA50) tại 63,91 USD/ounce. Nếu duy trì trên MA50, giá có thể tiếp tục hướng tới vùng 65-66 USD/ounce.