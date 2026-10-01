Xi măng đồng loạt tăng giá, thiết lập mặt bằng mới từ đầu tháng 10

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 5/10, hàng loạt tên tuổi như Vissai Hà Nam, Xi măng Xuân Thành, Thành Thắng Group và Xi măng Sông Lam đồng loạt áp biểu giá mới. Mức điều chỉnh tăng thêm 70.000 đồng/tấn với sản phẩm đóng bao và 100.000 đồng/tấn với dòng xi măng rời.

Xi măng đóng bao và xi măng rời tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới.

Tuy nhiên, Xi măng Xuân Thành Quảng Nam và Xuân Thành Khánh Hòa chỉ điều chỉnh tăng 70.000 đồng/tấn đối với xi măng bao và giữ nguyên giá dòng xi măng rời.

Xi măng Long Sơn thông báo nâng giá xi măng bao thêm 70.000 đồng/tấn tại một số thị trường thuộc Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai từ ngày 5/10.

Riêng tại Thanh Hóa (khu vực Bỉm Sơn và Nghi Sơn), mức tăng này được áp dụng cho nhiều nhãn hiệu và chủng loại xi măng bao khác nhau, trong khi các chính sách bán hàng còn lại không thay đổi.

Khối doanh nghiệp FDI cũng không đứng ngoài làn sóng này. Từ ngày 5/10, SCG Việt Nam điều chỉnh tăng 49.896 đồng/tấn áp dụng cho tất cả dòng xi măng đóng bao 50kg và bao Jumbo xuất khỏi nhà máy, kho hàng.

Trong khi đó, INSEE Việt Nam lựa chọn lộ trình điều chỉnh chia làm hai đợt trong tháng 10. Từ ngày 10/10, các loại xi măng bao phổ thông như INSEE Đa Dụng Power S, Lavilla, Wall Pro và ECO Đa Dụng sẽ tăng thêm 50.000 đồng/tấn.

Từ ngày 15/10, nhóm xi măng công nghiệp (Easy Flow, Quickcast, Extra Durable, Stable Soil) tiếp tục nhích thêm 100.000 đồng/tấn.

Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, việc nhiều doanh nghiệp xi măng trong nước cùng điều chỉnh giá bán cho thấy chi phí đầu vào vẫn là yếu tố đáng chú ý đối với thị trường xi măng tại thời điểm hiện tại.

Giá nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, vận hành và logistics gia tăng đang tạo thêm áp lực lên chi phí sản xuất, buộc doanh nghiệp phải tính toán lại giá bán để bù đắp phần chi phí tăng thêm. Diễn biến này có thể tiếp tục tác động đến mặt bằng giá xi măng và chi phí xây dựng trên thị trường.

Trước đó, với áp lực gia tăng từ chi phí đầu vào như clinker, than, thạch cao cùng các khoản chi phí năng lượng và vận chuyển leo thang, hàng loạt doanh nghiệp trong ngành xi măng đã đồng loạt thông báo điều chỉnh tăng giá bán ra thị trường từ đầu tháng 10.

Mức điều chỉnh dao động phổ biến từ 30.000 - 100.000 đồng/tấn tùy thuộc vào từng thương hiệu, dòng sản phẩm và khu vực giao nhận.

Trong đó, nhiều doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) cũng đồng loạt thông báo điều chỉnh giá bán xi măng từ đầu tháng 10/2026. Mức điều chỉnh tập trung ở các sản phẩm xi măng bao và xi măng rời, với mức tăng phổ biến từ 50.000 - 100.000 đồng/tấn.