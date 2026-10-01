Thủ tướng: Đánh giá cán bộ định kỳ để xem xét điều động, phân công lại nhiệm vụ

Yêu cầu trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ về công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, sáng 1/10.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Thủ tướng yêu cầu thực hiện đánh giá cán bộ theo các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

Cấp nào trực tiếp sử dụng cán bộ, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại; cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thì quyết định, phê duyệt mức xếp loại.

“Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương thông qua đánh giá cán bộ định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, đánh giá theo năm làm cơ sở để xem xét bố trí, điều động, phân công lại nhiệm vụ đối với cán bộ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng nêu rõ, khi công tác đánh giá cán bộ đi vào thực chất, hiệu quả công tác, uy tín và sự cống hiến sẽ trở thành thước đo trong đánh giá cán bộ.

Cùng đó, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sẽ được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Trong quý IV, Thủ tướng đề nghị Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Thường trực Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội vào thời điểm cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm và bảo đảm tiến độ yêu cầu các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; chuẩn bị thật tốt các đề án, dự án, báo cáo trình Hội nghị Trung ương 4 và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; tập trung thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đảm bảo không có văn bản nợ đọng.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa - xã hội; thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Song song với đó là tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát...

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Ảnh: chinhphu.vn)

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá và đề xuất mức xếp loại quý III/2026 đối với các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét, quyết định xếp loại quý III/2026 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Thường trực Đảng ủy Chính phủ.