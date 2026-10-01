Giá tiêu hôm nay 1/10: Hồ tiêu Việt Nam dẫn đầu nguồn cung tại thị trường Trung Quốc

Giá tiêu hôm nay ngày 1/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.500 - 140.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định, hiện ở mức 137.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 136.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc nhập khẩu 4.721 tấn hồ tiêu, trị giá hơn 34,8 triệu USD, giảm lần lượt 26,1% về lượng và 19,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh nhập khẩu giảm, Việt Nam lại vươn lên trở thành nguồn cung hồ tiêu lớn nhất của thị trường này.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, Trung Quốc nhập khẩu 2.527 tấn hồ tiêu từ Việt Nam, trị giá 17,7 triệu USD, giảm 1,8% về lượng và 4,7% về trị giá. Tuy nhiên, do mức giảm thấp hơn đáng kể so với tổng nhập khẩu, thị phần của Việt Nam tăng từ 40,2% lên 53,5%.

Trong khi đó, lượng hồ tiêu Trung Quốc nhập khẩu từ Indonesia giảm 44,8%, xuống 1.753 tấn, trị giá 13,2 triệu USD. Thị phần của Indonesia theo lượng giảm từ 49,7% xuống 37,1%, khiến nước này lùi xuống vị trí thứ hai.

Ngoài Indonesia, nhập khẩu từ Brazil và Malaysia cũng giảm mạnh, lần lượt 55,1% và 47%. Ngược lại, lượng tiêu nhập khẩu từ Sri Lanka và Campuchia tăng đáng kể, nhưng quy mô vẫn thấp hơn nhiều so với Việt Nam.

Đáng chú ý, theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), nếu tính cả chính ngạch và tiểu ngạch, Trung Quốc đã nhập khẩu 20.495 tấn hồ tiêu từ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc được hỗ trợ bởi chênh lệch lớn giữa tiêu thụ và sản lượng nội địa. Trung Quốc tiêu thụ khoảng 90.000-100.000 tấn hồ tiêu mỗi năm, trong khi sản lượng trong nước chỉ khoảng 30.000 tấn. Cùng với nhu cầu bổ sung tồn kho và tiêu trắng, lợi thế về nguồn cung, chế biến và vị trí địa lý tiếp tục tạo điều kiện để hồ tiêu Việt Nam duy trì vị thế tại thị trường Trung Quốc.

Giá tiêu hôm nay ngày 1/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 1/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.828 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ghi nhận biến động, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.970 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.075 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.