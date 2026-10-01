Đà Nẵng: Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI trong xây dựng thương hiệu

Sáng 1/10, tại TP. Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ chức khai mạc chương trình đào tạo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, quản trị thương hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm xuất khẩu”.

Chương trình đào tạo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, quản trị thương hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm xuất khẩu”

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cho biết, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử và quảng bá sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao giá trị sản phẩm Đà Nẵng.

Trong quá trình đó, xây dựng thương hiệu và hoàn thiện bao bì cần được xem là một phần của chiến lược phát triển thị trường, nhất là đối với những sản phẩm có định hướng xuất khẩu. Một sản phẩm có chất lượng tốt cần được thể hiện bằng một hình ảnh phù hợp. Một thương hiệu có giá trị cần được truyền tải nhất quán và một bao bì tốt cần vừa đáp ứng yêu cầu của sản phẩm, vừa phù hợp với thị trường và khách hàng mục tiêu. “Tôi mong rằng các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ chủ động trao đổi với chuyên gia, đưa những vấn đề thực tế của đơn vị vào thảo luận. Qua đó, mỗi doanh nghiệp có thể xác định được những công cụ và phương thức phù hợp để ứng dụng ngay sau khóa học”, ông Huỳnh Xuân Sơn nói.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Đà Nẵng, ứng dụng AI trong xây dựng thương hiệu không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp hiểu thị trường tốt hơn, phát triển sản phẩm phù hợp hơn và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. “Tôi tin rằng, những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ tại Khóa đào tạo sẽ giúp doanh nghiệp có thêm công cụ để đổi mới cách thức xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu”, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn nhấn mạnh.

Bà Hà Kiều Oanh, Phó trưởng phòng Phát triển năng lực xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại cho biết, thời gian qua, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển thương hiệu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường. Trong đó, chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại là hai chương trình quan trọng, được triển khai với nhiều nội dung hỗ trợ thiết thực, gắn với yêu cầu nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và phát triển.

Bà Hà Kiều Oanh, Phó Trưởng phòng Phát triển năng lực xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại

Đối với chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, ngoài tôn vinh các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Bộ Công Thương còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ theo hướng định kỳ, dài hạn, giúp doanh nghiệp tạo sự khác biệt cho sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu và củng cố năng lực cạnh tranh.

Đối với Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại, nội dung và phương thức hỗ trợ luôn được đổi mới, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, xu hướng kinh doanh và hành vi tiêu dùng để bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. “Khóa đào tạo được tổ chức tại TP. Đà Nẵng lần này là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa định hướng hỗ trợ doanh nghiệp của Bộ Công Thương, trong đó, tập trung vào việc nâng cao năng lực xây dựng thương hiệu, hoàn thiện sản phẩm và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường thông qua việc ứng dụng công cụ AI và phương thức mới”, bà Hà Kiều Oanh thông tin và tin tưởng, khóa đào tạo sẽ giúp doanh nghiệp có thêm được nhiều kiến thức hữu ích vận dụng phù hợp vào hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng cường trao đổi, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia cũng như doanh nghiệp trong khu vực.

Chương trình thu hút sự tham gia của rất đông doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Diễn ra trong 2 ngày 1 - 2/10, chương trình sẽ trang bị cho các doanh nghiệp kiến thức, nội dung về ứng dụng xây dựng thương hiệu bằng AI như công cụ miễn phí, nghiên cứu thị trường, xây dựng câu chuyện, thông điệp truyền tải bằng các ứng dụng như Gemini, Chat GPT… Cùng với đó, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI trong thiết kế bao bì sản phẩm xuất khẩu như sử dụng AI để nghiên cứu thị trường, người mua, đối thủ; nghiên cứu xu hướng, định hướng hình ảnh; phát triển, trực quan hóa các thiết kế bao bì…

Ngoài ra, khóa đào tạo cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp vận dụng AI một cách hiệu quả, có kiểm soát và phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp, chú trọng chuẩn hóa dữ liệu, kiểm chứng kết quả, bảo mật thông tin, quản lý rủi ro sở hữu trí tuệ và đánh giá tính khả thi của các phương án trước khi triển khai.

Trong hai ngày 1/10 và 2/10, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ chức chương trình đào tạo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, quản trị thương hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm xuất khẩu” cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Chương trình tập trung hướng dẫn sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini để nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu, truyền tải thông điệp và thiết kế bao bì cho sản phẩm xuất khẩu, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường.